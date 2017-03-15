Начинаются работы по восстановлению городского дорожного покрытия

15.03.2017 14:06 797

15 марта состоялось очередное заседание Городской Думы, на котором среди прочих вопросов была заслушана информация о приведении в порядок калужских улиц. Согласно планам управления городского хозяйства, после того как сошел снег, повсеместно начинаются работы по восстановлению дорожного покрытия. Об этих планах рассказал заместитель начальника управления городского хозяйства Алексей Дмитриев.

– В этом сезоне весна наступила значительно раньше привычных календарных сроков, но это не стало неожиданностью для муниципальных служб, – доложил Алексей Алексеевич. – Были заранее запланированы средства для организации ямочного ремонта дорог так называемой литой смесью, который в настоящее время по предписанию надзорных органов производится на некоторых улицах города. В связи с установлением плюсовых температур мы направили соответствующие обращения к собственникам предприятий по производству асфальта с просьбой запустить работу. Закупая асфальт у них, в конце марта – начале апреля в рабочем режиме начнем устранять те огрехи дорожного полотна, что образовались за зиму.

В ближайшее время завершится обследование улиц первой и второй категорий, а это 225 городских магистралей, где специалисты делают все необходимые обмеры и расчеты, чтобы представлять объемы необходимых работ. Получено предварительное согласие депутатов Городской Думы о выделении дополнительных денежных средств на ямочный ремонт, и за теплый сезон все улицы Калуги указанных категорий будут приведены в нормативное состояние.

Кстати, продолжается активное и эффективное сотрудничество с общественной организацией «Дорожный патруль». Начиная с 1 февраля еженедельно публикуются координаты мест, где будут проводиться те или иные дорожные работы. И большая часть мероприятий такого рода, производящихся сейчас в Калуге, реализуется по предложениям горожан, которые общаются с муниципальными службами посредством специальных групп «Дорожного патруля» в социальных сетях.