Киевская трасса станет платной на 92 года

Трассу М3 «Украина» правительство России решило сделать платной до 2109 года. Соответствующее распоряжение на днях подписал премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

Как мы уже рассказывали, с 20 марта плата за проезд по трассе будет введена на участке со 124 по 173 километры.

Для бесплатного проезда водителям предлагают пользоваться дорогами-дублерами.

Платные участки и дороги-дублёры.

За проезд легкового автомобиля со 124 по 173 километры нужно будет отдать от 36 до 45 рублей ночью и от 72 до 90 рублей днём. Проезд для грузовиков и автобусов будет стоить дороже: - от 52 до 340 рублей.