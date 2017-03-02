Калужских школьников возили на неисправных автобусах

В Калуге выявлены многочисленные нарушения при перевозке школьников.
- Проверка показала, что в автобусах неисправны сигналы требования остановки, ремни безопасности, часть транспорта укомплектована просроченными огнетушителями, - сообщает в четверг, 2 марта, прокуратура Калужской области. - Кроме того, 16 школьных автобусов не оснащены тахографами.
В результате проверки механик и 14 водителей привлечены к административной ответственности. Также начальнику управления образования Калуги Ольге Лыткиной вынесено представление с требованием устранить нарушения.
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