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Калужских школьников возили на неисправных автобусах

02.03.2017 12:24 8 934 Елена Французова
Калужских школьников возили на неисправных автобусах

В Калуге выявлены многочисленные нарушения при перевозке школьников.

- Проверка показала, что в автобусах неисправны сигналы требования остановки, ремни безопасности, часть транспорта укомплектована просроченными огнетушителями, - сообщает в четверг, 2 марта, прокуратура Калужской области. - Кроме того, 16 школьных автобусов не оснащены тахографами.

В результате проверки механик и 14 водителей привлечены к административной ответственности. Также начальнику управления образования Калуги Ольге Лыткиной вынесено представление с требованием устранить нарушения.


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Тэги: транспорт авто

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