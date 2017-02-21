ГИБДД устроит массовые проверки на февральских праздниках

С 22 по 26 февраля дорожная полиция проведёт в Калуге акцию «Нетрезвый водитель». Автомобилистов областного центра ждут массовые проверки.
- Нетрезвые водители рискуют лишиться права управления транспортными средствами на 1,5-2 года и быть оштрафованными на 30 тысяч рублей, - рассказали нам 21 февраля в УГИБДД. - Также обращаем внимание, что повторное управление транспортными средствами в состоянии опьянения, а также повторный отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения является уголовным преступлением.
Если вы заметили на дорогах пьяных автомобилистов, сообщить об этом можно по телефонам 547-888 или 547-535.
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