ГИБДД устроит массовые проверки на февральских праздниках

С 22 по 26 февраля дорожная полиция проведёт в Калуге акцию «Нетрезвый водитель». Автомобилистов областного центра ждут массовые проверки.

- Нетрезвые водители рискуют лишиться права управления транспортными средствами на 1,5-2 года и быть оштрафованными на 30 тысяч рублей, - рассказали нам 21 февраля в УГИБДД. - Также обращаем внимание, что повторное управление транспортными средствами в состоянии опьянения, а также повторный отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения является уголовным преступлением.

Если вы заметили на дорогах пьяных автомобилистов, сообщить об этом можно по телефонам 547-888 или 547-535.