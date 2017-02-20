Ремонт канализации на улице Московской продолжается

Вечером в понедельник, 20 февраля, на перекрестке улиц Московской и Карла Либкнехта продолжаются ремонтные работы водоканала на поврежденном канализационном коллекторе.
Сроки их окончания пока не называются.
Движение по улице Московской от одноименной площади до улицы Баррикад перекрыто. Водителей просят учитывать пробки при планировании поездок в этой части города.
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