Главная > Новости > Авто и транспорт

На двух улицах запретят парковку

10.02.2017 11:28 15 3847 Дмитрий Ивьев

С 3 марта в Калуге изменится схема организации автомобильного движения на трёх улицах – Георгиевской, Баумана и Достоевского. Такое решение принято на заседании комиссии по безопасности дорожного движения, рассказали нам 10 февраля в городской управе.

Нажмите на схему, чтобы её увеличить.

На улице Георгиевской на участке от улицы Гагарина до проезда к улице Пушкина установят знаки, запрещающие парковку по четным/нечетным дням.

На Баумана нельзя будет оставлять автомобили рядом с Георгиевским собором.

Также с 3 марта полностью односторонним станет движение на улице Достоевского. В районе Храма Успения Пресвятой Богородицы установят знаки, запрещающие водителям сворачивать с Плеханова и разворачиваться вокруг церкви. В этом месте, напомним, в октябре 2016 года произошёл конфликт двух автомобилистов, которые не поделили дорогу.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: авто схема движения

Еще новости из рубрики «Авто и транспорт»

В центре Калуги из-за съёмок фильма перекроют шесть улиц 10.02.2017 12:48

Улицу Баумана перекроют на три дня 10.02.2017 12:33

Инспекторы ГИБДД ездили на «скорой», чтобы поймать нарушителей 10.02.2017 11:15

Калужан просят убрать машины с семи улиц 09.02.2017 15:44

Автопоездам закроют въезд в Калугу 08.02.2017 08:36


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 15 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вс 12 февраля, 18:30
Левон Оганезов и Алла Лазаревич: вино любви
Four points by Sheraton
вс 19 февраля, 12:00
Снежно-пенное шоу «В стране гигантских мыльных пузырей»
Филармония
вс 19 февраля, 15:00
Занятия по историческим танцам
Городской Досуговый центр
пт 24 февраля, 21:00
Первый GO-GO батл города
CUBA BAR

Для детей

пт 10 февраля, 18:00
Интерактивная постановка: "Зимний парк"
Фото-театр "Клевер"
сб 11 февраля, 10:30
Мастер-класс "Городецкая роспись"
Дом мастеров
сб 11 февраля, 12:00
В гостях у динозавра
Калужский областной краеведческий музей
сб 11 февраля, 12:30
Мастер-класс ко Дню всех влюбленных
Большая рыба

Концерты

пт 10 февраля, 19:00
Оперетта с участием артистов балета "Мадемуазель Нитуш"
Филармония
пт 10 февраля, 21:00
Концерт Аддис Абеба
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 11 февраля, 17:00
Концерт "Жестокое сердце"
Дом музыки
вс 12 февраля, 18:30
Левон Оганезов и Алла Лазаревич: вино любви
Four points by Sheraton

Кино

Притяжение
Три икса: Мировое господство
Звонки
Балерина
Новости компаний

«Ростелеком» обеспечил возможность электронной записи в школы Калужской области

Бизнес по-настоящему вместе с МегаФон

Встречайте Масленицу в «Хате»

Инвестиции в себя

Новости Обнинска
Блоги

ЧК - КП40

Viktorch1311 08 фев 2017 10:45

Артем Летний's блог - Я буду

Артем Летний 06 фев 2017 20:27

ЧК - Притяжение

Viktorch1311 01 фев 2017 09:08

megathrone's блог - Неудачная попытка скрыться с места ДТП

megathrone 22 янв 2017 00:40