На двух улицах запретят парковку

С 3 марта в Калуге изменится схема организации автомобильного движения на трёх улицах – Георгиевской, Баумана и Достоевского. Такое решение принято на заседании комиссии по безопасности дорожного движения, рассказали нам 10 февраля в городской управе.
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На улице Георгиевской на участке от улицы Гагарина до проезда к улице Пушкина установят знаки, запрещающие парковку по четным/нечетным дням.
На Баумана нельзя будет оставлять автомобили рядом с Георгиевским собором.
Также с 3 марта полностью односторонним станет движение на улице Достоевского. В районе Храма Успения Пресвятой Богородицы установят знаки, запрещающие водителям сворачивать с Плеханова и разворачиваться вокруг церкви. В этом месте, напомним, в октябре 2016 года произошёл конфликт двух автомобилистов, которые не поделили дорогу.
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