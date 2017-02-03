Калужан просят убрать машины с шести улиц

В ночь на субботу, 4 февраля, в Калуге продолжат вывозить снег с проезжей части. Городская управа просит освободить для этого шесть улиц.

- Просим вас убрать машины с проезжей части и оставить их на специальных стоянках, либо парковать так, чтобы не создавать препятствий на пути следования снегоуборочной техники, - говорится в обращении городской администрации.