Калужан просят убрать машины с шести улиц

В ночь на субботу, 4 февраля, в Калуге продолжат вывозить снег с проезжей части. Городская управа просит освободить для этого шесть улиц.
- Просим вас убрать машины с проезжей части и оставить их на специальных стоянках, либо парковать так, чтобы не создавать препятствий на пути следования снегоуборочной техники, - говорится в обращении городской администрации.
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