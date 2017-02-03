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Калужан просят убрать машины с шести улиц

03.02.2017 15:02 1 737 Дмитрий Ивьев
Калужан просят убрать машины с шести улиц

В ночь на субботу, 4 февраля, в Калуге продолжат вывозить снег с проезжей части. Городская управа просит освободить для этого шесть улиц.

- Просим вас убрать машины с проезжей части и оставить их на специальных стоянках, либо парковать так, чтобы не создавать препятствий на пути следования снегоуборочной техники, - говорится в обращении городской администрации.

  • ул. Московская  (на участке от ул. Достоевского до ул. Кирова),
  • ул. Мичурина (на участке от ул. Степана Разина до ул. Н-Козинской),
  • ул. Пролетарская (на участке от ул. Ленина до ул. Воронина),
  • ул. Путейская,
  • ул. Зерновая,  
  • съезды вдоль 1-го путепровода по ул. Московская (от ул. Московская до ул. Путейская и от 2-го Городского проезда до ул. Азаровской).


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Тэги: авто

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