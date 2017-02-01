В Калуге водителей маршруток накажут за перегруз

Как мы уже писали, во вторник, 31 января, в утренний час пик в Калуге на безопасность проверили маршрутки.

- Всего в прошлом году зарегистрировано 24 падения пассажиров в общественном транспорте. Именно поэтому в этот рейд внимание сотрудников дорожной полиции было привлечено к «перегруженным» маршруткам, - сообщает УГИБДД России по Калужской области.

За время рейда было выявлено 7 таких нарушений. Как оказалось, конструкцией некоторых транспортных средств предусмотрено только одно стоящее место. Однако водители не сообщают об этом пассажирам. Водители «перегруженного» транспорта привлечены к административной ответственности.

Сотрудники ГИБДД заверяют, что рейды продолжатся.

Фото: УГИБДД России по Калужской области.