В Турынино ограничили движение

В четверг, 26 января, из-за аварийных работ водоканала на улице Советской ограничили движение по одной полосе. Ремонт продлится до 17:00, сообщили нам в «Калугаоблводоканале».

Как мы уже рассказывали, в конце минувшей недели авария на водоводе вызвала транспортный коллапс в Турынино. Этот микрорайон также на целый день оставался без воды. Причиной происшествия коммунальщики назвали перепад температур.