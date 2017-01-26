В Турынино ограничили движение

В четверг, 26 января, из-за аварийных работ водоканала на улице Советской ограничили движение по одной полосе. Ремонт продлится до 17:00, сообщили нам в «Калугаоблводоканале».
Как мы уже рассказывали, в конце минувшей недели авария на водоводе вызвала транспортный коллапс в Турынино. Этот микрорайон также на целый день оставался без воды. Причиной происшествия коммунальщики назвали перепад температур.
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