Водопровод в Турынино прорвало из-за потепления

Причиной крупной аварии в пятницу, 20 января, на водопроводе в Турынино стали перепады температуры, которые вызвали подвижку грунтов. Из-за этого оказалась переломлена водопроводная труба диаметром 400 мм.

- В настоящее время специалисты устанавливают хомут на трубу, - сообщили нам в пресс-службе Калугаоблводоканала. - Как только работы будут закончены, начнется заполнение системы водой.

Время окончания работ называют прежнее — 20:00, но пресс-служба не исключает, что устранить аварию удастся и раньше.

Как мы уже писали, утром в пятницу произошла крупная авария на магистральном водопроводе 400 мм в Турынино. В результате на въезде в город скопилась огромная пробка, возможны перебои в движении общественного транспорта и без воды остались два микрорайона — Турынино и Ждамирово.