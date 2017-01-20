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По Калуге пустили троллейбусы без кондукторов

20.01.2017 14:53 47 Елена Французова
По Калуге пустили троллейбусы без кондукторов

С четверга, 19 января, по Калуге стали ходить экспериментальные троллейбусы, в которых вместо кондуктора оплату за проезд принимает водитель. Пустили их пока только по двум маршрутам №№ 2 и 17. 

- Вход в троллейбус осуществляется через переднюю дверь, - рассказал директор Управления калужского троллейбуса Вадим ВИТЬКОВ. – Транспорт ходит в тестовом режиме по двум наименее загруженным маршрутам. Это связано с нехваткой кондукторов. Ведь это не самая престижная работа. Из-за отсутствия кондуктора, стоит огромное количество троллейбусов. Плюс такого транспорта - платёжная дисциплина и экономия. Это единственная альтернатива турникетам, которые стоят в Москве. У нас в силу конструктивных особенностей троллейбусов невозможно поставить турникеты на большинство маршрутов.

Вадим Витьков отметил, что если калужане оценят такое новшество, троллейбусы и впредь будут ходить без кондукторов, если нет – кондукторов вернут в общественный транспорт.


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Тэги: авто транспорт троллейбус вадим витьков

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