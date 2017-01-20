По Калуге пустили троллейбусы без кондукторов

С четверга, 19 января, по Калуге стали ходить экспериментальные троллейбусы, в которых вместо кондуктора оплату за проезд принимает водитель. Пустили их пока только по двум маршрутам №№ 2 и 17.
- Вход в троллейбус осуществляется через переднюю дверь, - рассказал директор Управления калужского троллейбуса Вадим ВИТЬКОВ. – Транспорт ходит в тестовом режиме по двум наименее загруженным маршрутам. Это связано с нехваткой кондукторов. Ведь это не самая престижная работа. Из-за отсутствия кондуктора, стоит огромное количество троллейбусов. Плюс такого транспорта - платёжная дисциплина и экономия. Это единственная альтернатива турникетам, которые стоят в Москве. У нас в силу конструктивных особенностей троллейбусов невозможно поставить турникеты на большинство маршрутов.
Вадим Витьков отметил, что если калужане оценят такое новшество, троллейбусы и впредь будут ходить без кондукторов, если нет – кондукторов вернут в общественный транспорт.
|
Авария на водопроводе устроила транспортный коллапс в Турынино 20.01.2017 09:22
Машины с камерами на крыше появятся на калужских дорогах 19.01.2017 14:59
7 водителей троллейбусов оштрафовали благодаря камерам 19.01.2017 14:29
На Старом Торге остановили 11 водителей с неправильной тонировкой 17.01.2017 14:53
112 водителей оштрафовали за два дня 17.01.2017 08:23
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: