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Машины с камерами на крыше появятся на калужских дорогах

19.01.2017 14:59 12 Алёна Павлова
Машины с камерами на крыше появятся на калужских дорогах

Передвижные комплексы фото- видеофиксации на базе автомобилей Ford Transit начнут работать на дорогах Калужской области с февраля, сообщили в четверг, 19 января, в областном ГИБДД.

Спецавтмобили будут фиксировать превышение скорости автомобилей и выезд на встречную полосу. 

- Выставляется комплекс довольного легко, - отметил руководитель регионального управления ГИБДД Алексей Холопов. - Он выезжает из крыши автомобиля на телескопической штанге.

Автомобили не будут прятать от автомобилистов. На них будет написано «Центр организации дорожного движения». Так инспектора рассчитывают не только штрафовать нарушителей, но и предупреждать нарушения. 

Выставлять эти спецавтомобили планируют на М3 «Украина», откуда обычные патрули уйдут после введения платы. «Форды» будут регулярно появляться в местах, где демонтированы стационарные камеры. Также автомобили будут выезжать в места, где увеличивается рост ДТП и где возможны нарушения правил. 

В настоящее время на территории Калужской области работают 33 стационарных комплекса фиксации и 24 передвижных. За 2016 год благодаря камерам составлено более 720 тысяч протоколов. Водителей оштрафовали на 435,61 миллиона рублей.


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Тэги: авто транспорт гибдд

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