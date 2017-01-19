ГИБДД уйдёт с М3 после введения платы за проезд по ней

Выставлять наряды ГИБДД на трассе М3 «Украина» после того, как она станет платной, не планируют. Об этом начальник управления ГИБДД Алексей Холопов заявил в четверг, 19 января, на пресс-конференции, посвящённой подведению итогов работы в прошлом году.
- На М3 держать инспекторов нет смысла — не будет возможности останавливать транспорт и проводить проверку, - отметил Холопов.
После введения платы за проезд на основной трассе региона, инспекторы ГИБДД перебазируются на другие дороги. Сотрудники полиции прогнозируют, что вырастет напряженность на других трассах, ведущих в столицу. По ним водители будут объезжать платную дорогу.
В то же время инспекторы планируют выставлять на платной дороге камеры, фиксирующие скорость.
Напомним, в тестовом режиме запуск платного проезда по киевской трассе запланирован на февраль.
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