В маршрутках начнут принимать электронные проездные

В понедельник, 16 января, на заседании правительства городской голова Калуги Константин ГОРОБЦОВ рассказал, что в этом году электронные проездные начнут принимать даже в частных маршрутках.

- В первом квартале 2017 года все льготники будут использовать эти электронные карты, - подчеркнул он. - Мы планируем распространить их для всех пассажиров нашего города, в том числе и для коммерческих перевозчиков. По ним оплата будет дешевле, чем по обычному проездному. Это позволит контролировать пассажиропоток.

- Скорее бы вы это ввели, - заметил заместитель губернатора Алексей НИКИТЕНКО.

- Уже ввели, - ответил Горобцов. - Просто идёт процесс распространения.

Напомним, что в Калуге появились новые электронные проездные-брелоки. По размеру они меньше стандартных и имеют отверстие, с помощью которого их легко прикрепить, скажем, к связке ключей. Терминал с чипом находится у кондуктора. Достаточно поднести к терминалу электронный брелок, чтобы оплатить проезд. У кондуктора можно заодно и пополнить баланс проездного.