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Новый переход появился на улице Тульской

29.12.2016 09:07 3 Дмитрий Ивьев

В среду, 28 декабря, у дома №32 на улице Тульской в Калуге установили знаки пешеходного перехода. Обустроить эту «зебру» дорожники обещали ещё в марте. Тогда, правда, речь шла о переходе у дома №20.

Знаки оборудованы светодиодной мигающей подсветкой.


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Тэги: авто

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