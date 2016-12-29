Новый переход появился на улице Тульской

В среду, 28 декабря, у дома №32 на улице Тульской в Калуге установили знаки пешеходного перехода. Обустроить эту «зебру» дорожники обещали ещё в марте. Тогда, правда, речь шла о переходе у дома №20. Знаки оборудованы светодиодной мигающей подсветкой.





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