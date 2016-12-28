В Калуге на три дня парковка станет бесплатной

На три праздничных дня новогодних каникул - 1, 2 и 7 января - парковка в центе города станет бесплатной. Об этом сообщается на официальном сайте городской управы.
Напомним, что сейчас стоянка на платной парковке стоит 35 рублей за час, а штраф за неуплату составляет 500 рублей.
Кстати, в Москве можно будет бесплатно парковаться в течение всех новогодних каникул - с 1 по 8 января.
|
ГИБДД просит водителей снизить скорость 28.12.2016 12:01
ГИБДД предупреждает о тяжелой ситуации на дорогах 27.12.2016 09:27
ГИБДД устроит массовые проверки в Калуге 23.12.2016 15:01
Улицу Московскую перекроют на ночь 22.12.2016 11:28
Дорожники решают, сколько брать денег за проезд по Киевской трассе 22.12.2016 09:14
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2016 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: