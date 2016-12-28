В Калуге на три дня парковка станет бесплатной

На три праздничных дня новогодних каникул - 1, 2 и 7 января - парковка в центе города станет бесплатной. Об этом сообщается на официальном сайте городской управы.

Напомним, что сейчас стоянка на платной парковке стоит 35 рублей за час, а штраф за неуплату составляет 500 рублей.

Кстати, в Москве можно будет бесплатно парковаться в течение всех новогодних каникул - с 1 по 8 января.