В Калуге запретят ставить батуты на газонах

В понедельник, 3 сентября, на планёрке в горуправе обсудили проблему размещения батутов на газонах.

К слову, полтора года назад мы поднимали эту тему. Первый заместитель городского головы Алексей ВОЛКОВ сообщил, что на установку батутов и аттракционов заключён 31 договор.

- Мы сейчас всерьёёз занялись концепцией размещения таких игровых мест. По максимуму будем добиваться того, чтобы минимизировать их нахождение на газонах, более того, будем добиваться восстановления зелёных зон, - сообщил Волков.

- Сейчас заканчивается у них сезон - до 1 октября. Они обязаны восстановить покрытия, которые должны быть. Я уверен, что в следующем году такого мы не увидим больше, - сообщил руководитель «Калугаблагоустройство» Олег МАЛАШИН.

Малашин рассказал, что студенты-дизайнеры разработали концепцию размещения этих игровых комплексов.

- К сожалению, есть факты того, что без разрешения ставят батуты. Особенно в сквере Мира в воскресенье. Несколько часов пробудут, тут же собираются и уезжают. С такими сложнее бороться, они тут же загружаются в машину и уезжают в неизвестном направлении. Несколько раз наши специалисты ходили к ним, требовали документы, но документов никаких нет. Хочу ещё раз заверить, в следующем году таких фактов не повторится, на зелёной зоне стоять категорически будет запрещено, - добавил Малашин.

- Чтобы такого больше не было. Никаких батутов или других построек на зелёных насаждениях. Там другая цель, там должен быть газон. Газоны все восстановить к следующему году, - подвёл итог городской голова Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ.

Городской голова подчеркнул, что батуты должны стоять в тех местах, где они смогут вписаться в общий облик парка или сквера. А если батут установлены без документов, предпринимателей надо штрафовать.