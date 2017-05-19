Парк строгого режима

Не так давно в Калуге разгорелся небольшой скандал, поводом для которого стала новая детская площадка в виде «мини-кремля». Её устанавливают сейчас в Городском парке культуры и отдыха на месте бывшей танцплощадки. Последние лет 5 здесь располагался детский автогородок.

Мамы и папы юных калужан, конечно, «кремлю» обрадовались. Однако радость была недолгой. Оказалось, что площадка будет платной. Как мы рассказывали, известие об этом вызвало бурю негодования со стороны горожан: мол, где это видано, чтобы горки такого типа были платными? Некоторые наиболее решительно настроенные дамы даже предложили объявить мини-кремлю бойкот и не ходить туда: «Надо ставить на место таких «инвесторов»! Детские площадки должны быть бесплатными!»

Евгения КУЧУРИНА, руководителя частной компании, которая устанавливает мини-«кремль», такая реакция со стороны калужан удивила:

- Детская площадка обошлась нам в 5 млн. рублей. Для этого мы брали кредит, - говорит он. – Городок будет коммерческий. А как тогда инвестиции отбивать, скажите. Мы взяли кредит, облагородили площадку – как она может быть бесплатной? А ведь нам ещё придётся тратиться и на содержание этой площадки, и на её уборку, и на видеонаблюдение, и на охрану. Бесплатно этим никто не станет заниматься! К тому же бесплатная детская площадка в парке есть.

Формально это, действительно, так. Но фактически состояние бесплатной игровой зоны оставляет желать лучшего. Когда по соседству с ней расположился роскошный новенький «кремль», это стало особенно заметно. Уже минимум год площадка нуждается в ремонте: одна за другой пришли в негодность обе горки.

Вместо того чтобы заменить сломанные элементы, специалисты МАУ «Калугаблагоустройство», на обслуживании которого находится территория парка, просто демонтировали их, а вход на горки забили досками.

Как скоро починят детские аттракционы, неизвестно. Оказалось, что площадка, построенная всего три с половиной года назад на частные деньги, является ничейной. Починить её смогут только в том случае, если город возьмёт её на баланс. Когда это случится и случится ли вообще, неизвестно.

Однако платный мини-кремль - это только верхушка айсберга. Калужан возмущает то, что их ставят в условия, когда в муниципальном парке они фактически не могут отдохнуть с детьми бесплатно. Ведь на каждом шагу их поджидают соблазны в виде батутов, аттракционов, сладкой ваты и прочей одноразовой чепухи, которая обходится в приличную сумму.



Когда-то на этом месте стоял павильон лектория, где можно было почитать книги, газеты, поиграть в настольные игры.

- Гулять в парке нынче можно только с толстым кошельком: там вам и шарики, и карусели, а теперь ещё и горки платные, - говорит калужанка Лиза, мама двоих детей. – Бесплатно погулять негде – везде навязчивый сервис батутов, машинок и пр. Остаётся воспитывать в ребёнке умеренность и продумывать маршруты прогулок так, чтобы не наткнуться на всё это.

А ведь когда-то в городском парке можно было кататься и на велосипедах, и на роликах. Но однажды на них был объявлен запрет. Объясняют это заботой о безопасности отдыхающих. Хотя по факту не было такого, чтобы дети на велосипедах или роликах кого-то травмировали. Совпадение это или нет, но вскоре после введения этого запрета в парке случилось нашествие платных машинок, паровозиков, позже – гироскутеров.



В парке не рады не только любителям выпить и владельцам животных, но и желающим покататься на роликах и велосипедах.



А вот кататься на гироскутерах можно. Но за деньги.

Ещё момент. Льготы для многодетных семей при посещении аттракционов, установленных в муниципальном парке, однажды странным образом перестали действовать.

- Одно время они были, - говорит Евгений Кучурин. – Но к нам начали приезжать из Тулы, Москвы – мы просто с ума сошли! Поэтому взяли и отменили эту льготу!

Как результат многие многодетные родители просто перестали приезжать в городской парк.

Ещё одной темой, над которой недавно задумались калужане, стали газоны, на которые смотреть можно, а присесть нельзя.

- На днях нам не разрешили сфотографировать детей сидящими на траве в парке. Не город, а тюрьма! – рассказывает Елена. – Но ведь люди хотят полежать на траве. Не пить, не курить, а просто посидеть или полежать. Обожаю Европу, где все валяются на этих самых газонах целыми семьями.

Кстати, чтобы поваляться на газоне, ехать в Европу совершенно необязательно. Это вполне легально можно сделать в столичных парках или в Белоусовском парке в соседней Туле. А в нашем городе, согласно Правилам благоустройства и озеленения территорий, это запрещено.

Впрочем, тот же документ запрещает и размещать на газонах временные объекты типа торговых киосков, кафе и аттракционов. Но по факту мы видим, что в нашем парке батуты и тарзанки установлены на многих лужайках, и почему-то это не расценивается как нанесение вреда окружающей среде. Видимо, законы в городском парке действуют очень избирательно.



Сидеть и лежать на газонах в парке нельзя, а устанавливать батуты и аттракционы почему-то можно.

Подобная ситуация под названием «Коммерциализация отдыха» в течение многих лет складывалась в Москве, в Центральном парке им. Горького. Но в 2011-м, после смены руководства, платные аттракционы, кафе и палатки были демонтированы. Оставили только несколько каруселей для малышни. После чего администрация парка взяла курс на то, чтобы вновь сделать его местом интеллектуального отдыха. Время показало, что направление выбрано верное.

Может быть, пришло время и калужскому парку меняться? Всё-таки наличие слов «культура» и «отдых» в его названии к чему-то обязывает. Мне кажется, мы с вами достойны большего, чем тот одноразовый пластиковый отдых, который нам так усердно втюхивают в последние годы.

Эта статья опубликована в № 20 газеты «Калужский перекрёсток», вышедшем в свет в среду, 17 мая. Для просмотра и скачивания доступна электронная версия номера.

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