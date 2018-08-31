Вечер утра мудреннее: чиновники обещают расчистить кладбища от деревьев и восстановить надгробия

Как мы писали утром пятницы, 31 августа, в Калуге и Жиздре погосты оказались завалены деревьями. В МБУ «Калугаблагоустройство» нам сообщили, что на расчистку нет денег, потому когда деревья уберут они сказать затрудняются. В Жиздре обещали прокомментировать ситуацию в понедельник, 3 сентября, когда глава города выйдет из отпуска.

Однако последнюю информацию о текущем положении дел и пояснения по обеим случаям чиновники дали уже сегодня во второй половине дня.

Ситуацию с жиздринским кладбищем нам прокомментировал глава городской администрации Геннадий БУДЕНКОВ. По его словам, рабочие перед опиловкой деревьев специально сдвинули надгробия, чтобы не повредить их во время работ.

- Все надгробия будут возвращены на место. Мы не примем этот объект, пока все работы не будут выполнены, - заверил Буденков. – Если у жителей есть какие-то претензии, мы их просим обращаться в городскую администрацию.

Также в ближайшие две недели в порядок приведут Пятницкое кладбище, где деревья упали на могилы.

Председатель Комитета по благоустройству Михаил БЕРЕЗИН сообщил нам, что расчистка погоста уже началась.