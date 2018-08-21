С праздником: яму на Марата залатают ко Дню города

В понедельник, 20 августа, на планёрке в городской управе чиновники рассказали, когда исчезает провал на улице Марата.

Как мы писали, яма размером с человеческую стопу образовалась на улице, которую отремонтировали в 2015 году.

- Мы туда вышли, огородили территорию, засыпали щебнем, - рассказал заместитель начальника управления городского хозяйства Калуги Денис НЕФЁДОВ.

Он заявил, что, как только произойдёт усадка щебня, яму заасфальтируют.

Такой ответ не понравился городскому голове Калуги Дмитрию РАЗУМОВСКОМУ. Он напомнил, что 25 августа Калуга отметит день рождения, в город приедут гости, а тут такая неприглядная картина.

- Край - среда, чтобы всё положили, разметку нанесли, - распорядился Дмитрий Разумовский.