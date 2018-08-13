Асфальт начал проваливаться на перекрёстке Марата и Кирова

На перекрёстке улиц Марата и Кирова в Калуге прямо на пешеходном переходе начал проваливаться асфальт.

Пока яма не очень большая – размером с человеческую стопу. Однако, судя по проседанию покрытия, она вскоре может увеличиться.

Ремонт на этом участке улицы Кирова, напомним, проводился в 2015 году.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.

Уважаемые читатели! А где ещё в городе исчезает асфальт? Пишите в комментариях!