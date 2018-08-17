Ярославские проектировщики предложили помириться

В пятницу, 17 августа, в Арбитражном суде Калужской области состоялось заседание по исковому заявлению Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений г. Калуги к проектировочной организации из Ярославля.

Управление настаивает на расторжении муниципального контракта по разработке проекта объединённой зоны охраны объектов культурного наследия Калуги.

- Срок действия данного контракта составлял до 31 декабря 2017 года, - сообщил в суде представитель истца. – Однако обеими сторонами он устанавливался не позднее 1 декабря 2017-го. Этот срок уже несколько раз нарушался ответчиком. В связи с этим мы не намерены продолжать договорные отношения с ним и просим расторгнуть контракт.

Представитель истца отметил: представленные на заседании 24 июля стороной ответчиков документы факт выполнения работ не подтверждают.

- Они подтверждают лишь количественную комплектность переданной документации, - рассказал юрист. – Вместе с тем в нарушение положений контракта положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы и письменное согласие с положительным заключением государственной историко-культурной экспертизы от уполномоченного органа в сфере охраны объектов культурного наследия Калужской области ответчиком до сих пор не представлены.

Также у нас есть заключение комиссии, которая сочла представленную документацию не соответствующей требованиям контракта. Кроме того, в адрес губернатора Калужской области поступило отрицательное заключение на данную документацию, которым мы также руководствовались при подаче искового заявления в суд.

Надо сказать, что представители проектной организации из Ярославля на судебном заседании отсутствовали. Зато они прислали в суд ходатайство с просьбой отложить судебное разбирательство в связи с возможным урегулированием между сторонами возникшего спорта и заключением мирового соглашения. На каких условиях компания предлагает помириться, неизвестно: Управление архитектуры заявлений с предложением помириться от отвечика не получало.

- Оснований для отложения нет, - считает представитель горуправы. – Все документы в материалах дела имеются. Этого достаточно для вынесения решения.

Тем не менее суд ходатайство ответчика удовлетворил и отложил судебное разбирательство до 20 сентября.

Напомним, разработанный проектировщиками из Ярославля проект зон охраны объектов культурного наследия вызвал широкий общественный резонанс в Калуге. По мнению калужских экспертов, работа выполнена на низком профессиональном уровне, реализация проекта в таком виде ставит под угрозу судьбу объектов культурного наследия, расположенных в областном центре.

Точно такого же мнения придерживаются специалисты Государственного института искусствознания Министерства культуры РФ (ГИИ) и аттестованные эксперты Государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ), которым стало известно о ситуации в Калуге. В феврале этого года они направили на имя губернатора Анатолия АРТАМОНОВА обращение с просьбой не принимать этот документ. Отрицательное экспертное заключение подписали 18 специалистов ГИИ МК РФ и ГИКЭ.