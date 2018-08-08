В скверопарке абы как собрали новую детскую площадку

В субботу, 4 августа, наш читатель в «Народных новостях» сообщил о безобразном состоянии детской площадки в новом парке на месте рынка.
- В том месте, где раньше был красный фанерный автомобиль, отдалённо напоминающий пожарный, появилась ещё одна детская площадка с горками, - поведал Писатель. - Площадка довольно высокая, за ней можно укрыться в тени. Это плюс. Находясь в тени, начинаю присматриваться к детской площадке. Вот заметны не до конца закрученные винты. Вот нет гайки. Вот гайка уже отвалилась, и винт крепления поручня вываливается из отверстия. Вот основание поручня не закреплено, ходит вверх-вниз вместе с анкерами. Вот короткие винты там, где должны стоять длинные, и длинные там, где должны стоять короткие. Вот отверстие без винта. Вот отслаивающееся, вспучившееся резиновое покрытие около болта – очаг коррозии. Это только то, что видно невооруженным глазом.
Замечания нашего читателя мы направили в городскую управу.
- Вышеуказанные работы заказчиком не приняты, в адрес подрядной организации ООО СНПО «Реставрация» направленно обращение с просьбой устранить замечания по креплению и сборки игрового комплекса и качалки на пружине, - сообщили в горуправе.
Несмотря на явное неудовлетворительное состояние детской площадки, её не огородили, там по-прежнему играют дети.
К слову, в начале лета пятилетний малыш получил сотрясение мозга на детской площадке в сквере Воронина из-за того, что стенка одной из конструкций оказалась незакреплённой.
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