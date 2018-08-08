Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Среда, 08 августа
$ 63.54 0.05
73.56 0.15
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Благоустройство

В скверопарке абы как собрали новую детскую площадку

08.08.2018 16:49 1 830 Елена Французова
В скверопарке абы как собрали новую детскую площадку

В субботу, 4 августа, наш читатель в «Народных новостях» сообщил о безобразном состоянии детской площадки в новом парке на месте рынка. 

- В том месте, где раньше был красный фанерный автомобиль, отдалённо напоминающий пожарный, появилась ещё одна детская площадка с горками, - поведал Писатель. - Площадка довольно высокая, за ней можно укрыться в тени. Это плюс. Находясь в тени, начинаю присматриваться к детской площадке. Вот заметны не до конца закрученные винты. Вот нет гайки. Вот гайка уже отвалилась, и винт крепления поручня вываливается из отверстия. Вот основание поручня не закреплено, ходит вверх-вниз вместе с анкерами. Вот короткие винты там, где должны стоять длинные, и длинные там, где должны стоять короткие. Вот отверстие без винта. Вот отслаивающееся, вспучившееся резиновое покрытие около болта – очаг коррозии. Это только то, что видно невооруженным глазом.

Замечания нашего читателя мы направили в городскую управу.

- Вышеуказанные работы заказчиком не приняты, в адрес подрядной организации ООО СНПО «Реставрация» направленно обращение с просьбой устранить замечания по креплению и сборки игрового комплекса и качалки на пружине, - сообщили в горуправе.

Несмотря на явное неудовлетворительное состояние детской площадки, её не огородили, там по-прежнему играют дети.

К слову, в начале лета пятилетний малыш получил сотрясение мозга на детской площадке в сквере Воронина из-за того, что стенка одной из конструкций оказалась незакреплённой.

 


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: благоустройство
Еще новости из рубрики «Благоустройство»

Губернский парк: давай начнём всё заново 02.08.2018 14:26

Виноват дождь: горуправа пытается не заплатить подрядчику 31.07.2018 08:53

Болельщики из Сенегала благоустраивают калужские тротуары 30.07.2018 11:42

Ресторан на Красной площади, скейт-парк, причалы для рыбаков – какой будет набережная водохранилища 26.07.2018 16:42

Обнинск украсили каравеллой с алыми парусами 26.07.2018 09:23


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 1 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 11 августа, 11:00
«Арт-субботы на Успенской»
Боровск
сб 18 августа, 10:00
ХII Фестиваль исторических клубов "Воиново поле"
База отдыха "Головинка"
пт 24 августа, 14:00
Фестиваль "Быть Добру"
Калужская область
сб 25 августа, 18:30
Карнавально шествие "Если город танцует"
Калуга

Для детей

сб 18 августа, 10:00
Экологический парк «Биосфера»
Экопарк "Биосфера"
сб 18 августа, 12:00
Парад колясок "Парад профессий"
Центральный парк культуры и отдыха
сб 29 сентября, 12:00
Музыкальный театр «Лунтик и его друзья»
Филармония
вс 07 октября, 12:00
Спектакль «Страна Кошландия»
Филармония

Концерты

ср 08 августа, 20:00
Smash hit combo
GaragE Bar (Бар Гараж)
чт 09 августа, 19:00
Концертная программа «Наше время»
Гостиные ряды
пт 10 августа, 19:00
Концертная программа «Лета звонкие голоса»
Гостиные ряды
пт 10 августа, 20:00
«Сплин» The BEST
Арена КТЗ, ДК

Кино

Убежище дьявола
Миссия невыполнима: Последствия
Кристофер Робин
Монстры на каникулах 3: Море зовёт
Новости компаний

«Ростелеком» предложил калужанам смотреть «ТВ-Онлайн»

РСХБ расширил возможности «Интернет-банка» и «Мобильного банка»

«Ростелеком» организовал зоны Wi-Fi сотне компаний в Калуге

Газовики выявили несанкционированные подключения абонентов к газовым сетям

Последние объявления на KupiSlona.ru

Продам шкаф с антрисолью

Цена: 1 500 руб.

раковина

Цена: 270 руб.

Блузка р.58

Цена: 400 руб.
Опросы
ГИБДД упростило процедуру приема заявлений на установку газового оборудования в авто. А на чём работает ваше средство передвижения? 
 
Только на бензине/дизеле
 395
На газе
 29
У меня гибрид
 10
У меня электромобиль
 26
Я пешеход, работаю на еде
 163
Всего проголосовало: 623
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Город

Viktorch1311 26 июл 2018 16:58

Человеческое - Девочки

drughunter 17 июл 2018 19:45

ЧК - Кукла

Viktorch1311 28 мая 2018 11:51

Хорошая музыка - Спорт

Viktorch1311 17 мая 2018 22:56

Новости партнеров

Фотобумага для струйного принтера – выбираем подходящий носитель

Expertology: интернет-журнал рейтингов различных товаров и советов экспертов

Тематический портал - лучший инструмент для организации вашего праздника

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.