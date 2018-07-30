Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Понедельник, 30 июля
$ 62.97 0.03
73.34 0.47
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Благоустройство

Болельщики из Сенегала благоустраивают калужские тротуары

30.07.2018 11:42 6 2702 Оксана КОЛОСОВА
Болельщики из Сенегала благоустраивают калужские тротуары

Несколько дней назад на улице Генерала Попова возобновились работы по благоустройству тротуаров. Они начались ещё в июне, накануне Чемпионата мира по футболу, но затем застопорились. Естественно, это вызвало бурю негодования со стороны местных жителей.

После возобновления работ сотрудники подрядной организации трудятся ударными темпами, причём не только в будни, но и по выходным. Некоторые правобережцы обратили внимание, что в бригаде, которая занимается укладкой тротуарной плитки, появилось несколько чернокожих рабочих.

«Сенегальцы укладывают?» - гадают горожане.

В группе «Правобережье Калуги» в соцсети «ВКонтакте» появилась информация о том, что это действительно сенегальские болельщики, которые жили в нашем городе во время чемпионата мира по футболу. После мундиаля несколько сенегальцев якобы остались в Калуге, чтобы подзаработать недостающих на билет до дома денег.

Что касается благоустроительных работ, то есть надежда, что к следующей неделе они завершатся.

Фото: Евгений ПЕРЦЕВ и Григорий БРУ.

Уважаемые читатели! А где ещё в городе нужно навести порядок с тротуарами? Пишите в комментариях!


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: благоустройство
Еще новости из рубрики «Благоустройство»

Ресторан на Красной площади, скейт-парк, причалы для рыбаков – какой будет набережная водохранилища 26.07.2018 16:42

Обнинск украсили каравеллой с алыми парусами 26.07.2018 09:23

Под «куполом» или Почему дискуссия о судьбе рынка нагоняет тоску и грусть-печаль 20.07.2018 08:01

Калуга будет судиться с проектировщиками из Ярославля 19.07.2018 12:22

Погуляем на 40 млн: на День города установят двухметровых Карлсона и Крокодила Гену 18.07.2018 13:16


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 6 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 04 августа, 11:00
«Арт-субботы на Успенской»
Боровск
сб 18 августа, 10:00
ХII Фестиваль исторических клубов "Воиново поле"
База отдыха "Головинка"
пт 24 августа, 14:00
Фестиваль "Быть Добру"
Калужская область
сб 25 августа, 18:30
Карнавально шествие "Если город танцует"
Калуга

Для детей

пт 03 августа, 16:00
Мастер-класс для волшебников
Безумная лаборатория
сб 18 августа, 10:00
Экологический парк «Биосфера»
Экопарк "Биосфера"
ср 22 августа, 12:00
"Парад профессий"
Центральный парк культуры и отдыха
сб 29 сентября, 12:00
Музыкальный театр «Лунтик и его друзья»
Филармония

Концерты

пт 03 августа, 19:00
«Настроение лета», концерт группы «Орион»
Гостиные ряды
сб 04 августа, 21:00
Тур памяти Михаила Горшенёва
GaragE Bar (Бар Гараж)
ср 08 августа, 20:00
Smash hit combo
GaragE Bar (Бар Гараж)
вс 05 августа, 17:00
Группа Mortid
Инновационный культурный центр (ИКЦ)

Кино

Миссия невыполнима: Последствия
Убежище дьявола
Килиманджара
Монстры на каникулах 3: Море зовёт
Новости компаний

Газовики выявили несанкционированные подключения абонентов к газовым сетям

«Ростелеком» предложил жителям Калужской области сыграть по промо-цене

Филиал «Калугаэнерго» получил благодарность за обеспечение бесперебойного электроснабжения пунктов проведения ЕГЭ

Жители Калужской области выбрали видеонаблюдение от «Ростелекома»

Последние объявления на KupiSlona.ru

Кронштейн ДВС Ford Fiesta 1.3

Цена: 1 000 руб.

Кронштейн ДВС Nissan Almera N16 1.8

Цена: 1 300 руб.

Кронштейн ДВС Nissan Almera N16 1.8 '

Цена: 500 руб.
Опросы
ГИБДД упростило процедуру приема заявлений на установку газового оборудования в авто. А на чём работает ваше средство передвижения? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Город

Viktorch1311 26 июл 2018 16:58

Человеческое - Девочки

drughunter 17 июл 2018 19:45

ЧК - Кукла

Viktorch1311 28 мая 2018 11:51

Хорошая музыка - Спорт

Viktorch1311 17 мая 2018 22:56

Новости партнеров

Expertology: интернет-журнал рейтингов различных товаров и советов экспертов

Тематический портал - лучший инструмент для организации вашего праздника

Вилочные погрузчики: виды механизированных машин и особенности их эксплуатации

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.