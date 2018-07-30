Болельщики из Сенегала благоустраивают калужские тротуары

Несколько дней назад на улице Генерала Попова возобновились работы по благоустройству тротуаров. Они начались ещё в июне, накануне Чемпионата мира по футболу, но затем застопорились. Естественно, это вызвало бурю негодования со стороны местных жителей.
После возобновления работ сотрудники подрядной организации трудятся ударными темпами, причём не только в будни, но и по выходным. Некоторые правобережцы обратили внимание, что в бригаде, которая занимается укладкой тротуарной плитки, появилось несколько чернокожих рабочих.
«Сенегальцы укладывают?» - гадают горожане.
В группе «Правобережье Калуги» в соцсети «ВКонтакте» появилась информация о том, что это действительно сенегальские болельщики, которые жили в нашем городе во время чемпионата мира по футболу. После мундиаля несколько сенегальцев якобы остались в Калуге, чтобы подзаработать недостающих на билет до дома денег.
Что касается благоустроительных работ, то есть надежда, что к следующей неделе они завершатся.
Фото: Евгений ПЕРЦЕВ и Григорий БРУ.
Уважаемые читатели! А где ещё в городе нужно навести порядок с тротуарами? Пишите в комментариях!
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