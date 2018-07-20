Под «куполом» или Почему дискуссия о судьбе рынка нагоняет тоску и грусть-печаль

Вечером в среду, 18 июля, на площадке «Точка кипения – Калуга» состоялась первая большая городская дискуссия о судьбе трёх крупных городских проектов: Губернском парке, кинотеатре «Центральный» и «куполе» бывшего рынка.

- Они обсуждаются очень давно. С одной стороны, это печально, с другой – даёт большие возможности, - сказал, открывая встречу, один из её организаторов и ведущий Яков КАЗАЦКИЙ. – Мы сейчас находимся в некоей нулевой точке, когда горизонт будущего ещё свободен и мы можем на него повлиять.

Забегая вперёд, замечу, что в контексте одного из трёх проектов, а именно «купола», горизонт оказался не совсем нулевым. Напомним, торговля в крытом здании бывшего колхозного рынка была ликвидирована 1 апреля 2017 года волевым решением руководства областного центра.

«Купол» закрывали под предлогом, что там появится детский центр. Правда, затем детский центр превратился в коммерческий развлекательный. Инвестора для него искали долго, но так и не нашли.

Позже была озвучена новая идея по использованию здания – аквапарк. Но и про неё вскоре забыли. Были и другие предложения – фитнес-центр и Центр здоровья. В итоге они тоже оказались несостоятельными.

На пресс-конференции в мае этого года городской голова сказал, что готового решения для «купола» нет и что эту тему обязательно обсудят с калужанами на «Точке кипения».

Вчера жители Калуги свои идеи озвучили. Правда, было их не так много, как хотелось бы, что, впрочем, объяснимо: лето для подобных мозговых штурмов не самое лучшее время. К тому же о дискуссии стало известно всего за два дня до её проведения.

Первым своими мыслями о будущем «купола» поделился калужский музыкант Евгений ГОРИН.

- Я всю жизнь живу напротив рынка и всю жизнь мечтаю о том, как сделать его другим. Потом я начал ездить по всему миру. В Испании, Италии работают старые рынки, которые пять дней используются как места отдыха, тусовок, а два дня – под торговлю.

На месте рынка нужно оставить рынок, только наполненный другим содержанием.

Условно говоря, это «купол мира», пантеон с подвесными садами, огромного размера, постоянно меняющимися картинами, расположенными под куполом. Это должно быть абсолютно живое место для общения людей всех национальностей. Это такой Гайд-парк, некая городская площадка, куда приходят люди, накрывают столы: турецкая община, азербайджанская, немецкая и т.д. Общинный центр, вече, причём не на коммерческой основе.

Людям это необходимо – собираться вместе, накрывать стол, петь песни. Это место должно стать местом притяжения и туристов, и горожан, куда они смогут прийти, пообщаться, обсудить свои проблемы. У нас такого человеческого центра нет и никогда не было.

Калужанка Наталья НОВОСЕЛЬЦЕВА мечтает, чтобы после реконструкции в бывшем здании рынка разместился Центр творческого развития детей.

- Я водила своего ребёнка в разные места и могу сказать, что многие детские коммерческие кружки и студии работают в отвратительных условиях, например, находятся в цокольных этажах. Их всех можно было бы объединить в этом Центре – под такой же низкой арендой, но в хороших условиях.

Журналист Кирилл ГУСЕВ высказал точку зрения, близкую к той, что ещё два с половиной года назад озвучивал нам бывший главный архитектор Калуги Сергей ТКАЧЕНКО – о том, что здание рынка нельзя рассматривать локально, в отрыве от прилегающего района – только в комплексе с прилегающей территорией.

- Нужно начать с её проектирования. По мере превращения рынка из колхозного в вещевой прилегающая территория всё больше уходила под нужды рынка. Частный сектор практически весь использовался под склады. Затем вдоль улицы Дзержинского стали строить торговые центры. С 2010 года, когда был ликвидирован пешеходный переход на улице Марата, в районе очень сильно нарушилась пешеходная связность. Поток людей, который с остановок традиционно шёл на рынок, направился в торгово-развлекательные центры. Эта территория потихоньку умирала, маргинализировалась. Наверное, другого варианта, как рассечь этот узел, не оставалось.

Но проблема связности территории с окружающим городом не решена и не решается. Район надо перепроектировать заново. Для этого нужно провести открытый архитектурный конкурс по развитию данной территории – не самого здания, а всей территории. Тогда здание будет одной из функций, и там можно будет разместить всё, что угодно. В конечном итоге это даст всему бизнесу в этом районе новый импульс.

Проговорили на «Точке кипения» и сценарий возвращения «куполу» торговой функции. О том, что она продолжает оставаться актуальной, говорят открывающиеся в центре города так называемые рыночки и ярмарки. Из-за отсутствия хорошего, большого здания, они вынуждены работать в помещениях, плохо приспособленных для торговли такого формата.

- Самый очевидный пункт не является самым простым, - сказал в ответ Яков Казацкий. – К сожалению, есть много элементов, которые не позволяют реализовать эту идею.

Ответа на вопрос, о каких именно элементах идёт речь, увы, не прозвучало.

- Я тоже считаю, что там нужно оставить рынок, но совершенно в другом формате – в формате гастроцентра, - взял слово один из представителей ресторанного бизнеса Николай ТКАЧЁВ. – Это может быть как коммерческая идея, так и идейная. Идейная заключается в том, в гастрономии в целом сейчас есть определённый тренд – ориентация на местные продукты, потому что это дешевле, вкуснее, полезнее. Но мы порой не можем найти эти продукты. Не потому что их не, а потому что нет системы коммуникации между фермером и рестораном. Было бы неплохо создать центр, в котором фермеры могли бы выставлять свою продукцию, или перекупочный центр, куда могла бы прийти бабушка и перепродать три ящика малины или других свежих сезонных продуктов. Это подтолкнёт как производителей, так и рестораны, кафе. И к этому должна добавиться гастрозона, как на Даниловском рынке в Москве.

- Вы как инвестор готовы были бы вложиться в такой проект? – поинтересовался у Николая ведущий дискуссии.

- Да, мне кажется, это очень прибыльная история.

Идея реанимации рынка даже в таком виде вызвала неоднозначную реакцию: мол, рядом парк, а фурам надо где-то разгружаться. Выслушав аргументы некоторых противников торговли под «куполом», сложилось впечатление, что это такие фантомные страхи из серии: «Рынок – помойка!» Хотя тот же новый рынок на Грабцевском Шоссе наглядно показывает: торговый объект такого плана может быть цивилизованным.

Градоначальник Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ высказался уже в самом финале разговора.

- В городе, который имеет богатую, продолжительную историю, очень сложно что-то сделать с объектом, к которому привыкли. Это как кусочек тела оторвать – всё равно что-то будет происходить. Поэтому от того, что было на этом месте, скорее всего, полностью устраниться, избавиться не получится. Нельзя просто стереть ластиком какой-то объект, чтобы что-то новое появилось.

Оказалось, что городской голова имеет в виду кинотеатр «Центральный». А вот в отношении бывшего здания рынка принцип ластика очень даже применим:

- По рынку, скорее всего, будет другая ситуация. Скажу своё мнение: то, что было, мне категорически не нравилось. Исключительно ради наживы в центре города был создан совершенно неприятный, на мой взгляд, объект. И уж слишком много негатива с ним связано, чтобы снова говорить об объекте торговли.

Замечательно, что есть люди, которые могут сделать что-то хорошее: фермерское, ещё что-то. Но это будет существовать, пока есть эти люди. Если отпустить, возможно, появится примерно то же самое, что было. На этот риск город, скорее всего, не пойдёт. Создать рынок, возобновить там торговлю – это нет. Будем смотреть другие проекты, но опять же те, которые будут наш город каким-то образом украшать и развивать.

- Мнение калужан – это верно, правильно. А если посмотреть немного вперёд? – продолжил Разумовский. – Наверное, мы хотим меняться. Или не хотим? Риторический вопрос. Тем не менее, город должен развиваться. Я убеждён, что город развивают люди. Каких людей мы хотим видеть здесь через 10, 20, 30 лет? Которые что из себя представляют?

Месяц назад я общался с ребятами из Летней школы одарённых детей. Там было человек 40-50. Это наше будущее, и любой руководитель города хотел бы, чтобы они здесь остались. Это ценные кадры. Я спросил у ребят о «куполе». Почему-то никто из них не сказал: «Я хочу, чтобы здесь была торговля». Собирательно это всё вылилось в создание городской центральной библиотеки с возможностью проведения научных разработок, публичных мероприятий для талантливой молодёжи.

У них такой проект получился. А почему мы считаем, что те люди, которые участвовали в опросе и голосовали за рынок, это будущее нашего города? Может, надо создавать объекты, которые будут притягивать новых людей? Мы можем решать сегодняшние задачи, а можем смотреть на 10 лет вперёд, что, собственно, и надо делать, чтобы город побеждал в самых разных конкурентных условиях. Вопрос сложный, неоднозначный. Будем обсуждать и искать компромиссные решения.

Впрочем, как показывают наблюдения, сделанные за последние 3 - 4 года, смотреть на 10 лет вперёд в калужской горуправе всё ещё не научились. Губернский парк, «купол», «Центральный» – это всё истории не о случайных неудачах, а об управленческом кризисе в городе. И в первую очередь властям нужно думать над тем, как его преодолеть.

Что касается здания рынка, то, вероятно, судьба его ждёт незавидная. Год-другой оно ещё, может быть, простоит, а потом начнёт ветшать и ни под какие детские центры и библиотеки уже не сгодится. В итоге закончится всё сносом. После чего, видимо, снова соберёмся в «Точке кипения» и обсудим, что бы такое красивое и полезное построить на месте снесённого рынка.

О том, какие сценарии будущего участники дискуссии предложили для Губернского парка и кинотеатра «Центральный», читайте в одном из ближайших номеров «Калужского перекрёстка».

Уважаемые читатели, а как вы думаете, что бы еще такого властям неплохо было бы обсудить с народом?

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