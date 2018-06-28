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Калужане спасают берёзу на Степана Разина

28.06.2018 15:13 11 1467 Елена Французова
Калужане спасают берёзу на Степана Разина

В Калуге на аллее улицы Степана Разина напротив университета при установке вышки сотовой связи повредили берёзу.

- Ствол берёзы имеет практически опоясывающие глубокие повреждения коры, - написала 25 июня в соцсетях эколог Людмила ДОРОФЕЕВА. - Нарушено питание дерева, его сокодвижение. Оно стремительно теряет силы. Раны - открытые ворота для инфекции и заражения.

Людмила сразу же обработала раны на дереве антисептиком и замазала голландским бальзамом. Вместе с неравнодушными горожанами она сумела помочь берёзе. В четверг, 28 июня, эколог сообщила, что дереву удастся оправиться:

- Нанесли на раны «вторую кожу», которая поможет образованию новой молодой коры. Будем держать дерево под наблюдением. Проведем ещё дополнительно подкормку корневой системы. Ребята разровняли грунт, вместе мы посеяли красный клевер и овсяницу тростниковую, все пролили... Итак, результат есть. И он не первый. Это не просто радует, а вселяет надежду, что безвыходную ситуацию можно переломить, что многие люди в городе переживают и отзывчивы.

Теперь общественники пытается выяснить, кто же выполнял в этом месте работы, чтобы привлечь их к ответственности.

Уважаемые читатели! А каким ещё деревьям в городе нужна помощь? Пишите в комментариях!


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Тэги: благоустройство людмила дорофеева
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