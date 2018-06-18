Чиновники сообщили, когда благоустроят Яченское водохранилище

Как мы рассказывали, в марте в результате выборов городских общественных пространств победителем стала набережная Яченского водохранилища. За неё свои голоса отдали 67 657 человек. Именно эту территорию и должны благоустроить в Калуге в рамках программы «Комфортная городская среда».

Городские власти на днях рассказали нашему изданию, когда же набережную водохранилища приведут в порядок. Как оказалось, в настоящее время определяется максимальная цена контракта.

- Предложения по внесению изменений в сводную бюджетную роспись в части увеличения расходов на выполнение проектных и изыскательский работ по объекту направлены в городскую думу на рассмотрение, - сообщила пресс-служба городской управы. - При условии выделения денежных средств, проведение аукциона на выполнение проектно - изыскательских работ будет осуществлено в августе 2018 года. До конца года будет разработана проектная документация и выполнена проверка смет.

Работы по благоустройству набережной планируется выполнить в 2019 году.

В понедельник, 18 июня, депутаты городской думы на заседании комитета одобрили выделение 4,5 миллиона рублей на проведение проектных и изыскательских работ по объекту «Благоустройство территории Яченского водохранилища», а 11,145 миллиона - на выполнение работ по благоустройству сквера «Содружество».

Напомним, что на 40 000 кв. м у Яченского водохранилища собираются организовать приподнятые пешеходные переходы, дополнительные связи между нижним и верхним уровнями набережной, заменить покрытие и мощение, установить навигационные элементы, разработать зимние сценарии использования площадки, расширить пешеходные тротуары, ограничить скоростные режимы, благоустроить существующие зелёные зоны.