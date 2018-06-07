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Градоначальник Обнинска принял вызов Ильи Варламова

07.06.2018 14:12 8 1102 Оксана КОЛОСОВА
Градоначальник Обнинска принял вызов Ильи Варламова

Известный российский блогер Илья ВАРЛАМОВ объявил на своём сайте о запуске нового проекта «Прогулка с мэром».

«Дамы и господа, я запускаю на своём ЮТуб-канале и в этом прекрасном блоге новое шоу – «Прогулка с мэром»! – написал, в частности, Варламов. – Хватит гулять по российским городам в одиночестве – пора приглашать мэров, губернаторов, сити-менеджеров. Правила просты. Компьютер случайным образом выбирает два адреса в вашем городе. После этого мы отправляемся на прогулку от одного адреса к другому. Условие одно: нельзя пользоваться автомобилем. Только ноги, велосипед, общественный транспорт, самокат, собачья упряжка. Никакой подготовки, никаких согласований маршрута».

Цель проекта – изучить городскую инфраструктуру и выяснить мнения о ней местных жителей.

«У чиновника будет уникальная возможность рассказать на всю Россию про свой город, объяснить тонкости городского управления, стать ближе к народу! – пишет Илья Варламов.

Запись была опубликована 6 июня. На сегодняшний день вызов блогера приняли 12 мэров. В их числе есть и градоначальник Обнинска Владислав ШАПША. О готовности совершить пешую прогулку по наукограду он написал на своей личной странице в социальной сети «Фейсбук»:

«Приглашение направил. Приезжайте, прогуляемся».

Илья Варламов уже дал согласие приехать в Обнинск. Дата его прогулки с Владиславом Шапшой сейчас уточняется.

- Дату согласовываем, - пояснил Владислав Валерьевич. – У Ильи Варламова свой график. Скорее всего, в июле.

На наш вопрос, почему он решил принять участие в проекте, мэр наукограда ответил:

- В Обнинске есть, что показать и о чём рассказать. Проблемы тоже есть. Конструктивная критика всегда на пользу. Смысл голову в песок прятать?

Примет ли предложение блогера городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ, на данный момент неизвестно.


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Тэги: благоустройство илья варламов дмитрий разумовский владислав шапша
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