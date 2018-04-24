На субботнике приведут в порядок могилы ветеранов

Во вторник, 24 апреля, на планёрке в горуправе обсудили проведение Дня Победы.

Как сообщил начальник Управления городского хозяйства Алексей ДМИТРИЕВ, в Калуге 77 памятников и мемориальных комплексов приведут к 9 Мая в порядок.

- Уже закончены 27 объектов, до 5 мая завершим оставшиеся, - сообщил Дмитриев.

Кроме того, уберутся и на могилах ветеранов: покрасят оградки и высадят цветы.

- Произведён их объезд, все они находятся в более-менее удовлетворительном состоянии, - сообщил начальник Управления экономики и имущественных отношений города Калуги Алексей ДУЛИШКОВИЧ.

И.п. городского головы Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ предложил привести могилы ветеранов в порядок на ближайшем субботнике.