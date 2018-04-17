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Калужане помогут контролировать уборку города

17.04.2018 14:39 5 1093 Оксана КОЛОСОВА
Калужане помогут контролировать уборку города

В скором времени на сайте городской управы появится реестр улиц Калуги с указанием их категории и нормативных сроков уборки в летнее и зимнее время. Такое распоряжение дал на планёрке в минувший понедельник, 16 апреля, и.п. градоначальника Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ.

Данный документ должен быть публичным и понятным для пользователей сайта, отметил исполняющий полномочия. Реестр улиц Калуги даст горожанам понимание, насколько добросовестно подрядчики выполняют свою работу.

- Надо помогать в части контроля за работой наших компаний: сообщать о тех нарушениях, которые есть, в части отклонения от нормативных требований, - сказал по этому поводу Дмитрий Разумовский.

Добавим, в Калуге 225 улиц первой и второй категории. В зимнее время они должны быть убраны в течение 6 часов после окончания снегопада. Оставшиеся улицы относятся к третьей категории. Их уборка осуществляется по заявочной системе.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.


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Тэги: благоустройство
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