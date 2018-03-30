Почти в 6 миллионов обойдутся бюджету фонтаны

5 млн. 929 тыс. рублей – такова начальная стоимость контракта по содержанию 10 фонтанов, находящихся в Калуге. Конкурсная документация на днях размещена на сайте госзакупок. Речь идёт о фонтанах, расположенных на площади Старый торг, в Центральном парке культуры и отдыха, на площади Театральной, в скверах Ленина, Медработников, Карпова, Баранова, на площади Победы, у Музея истории космонавтики и «Торнадо» возле Мемориального комплекса в честь 600-летия основания Калуги.

Контракт рассчитан на полгода – с 1 мая по 31 октября. Он включает в себя работу по расконсервации фонтанов (её необходимо выполнить не позднее 1 мая), их дальнейшему обслуживанию и последующей консервации. Её примерные сроки – с 1 по 31 октября.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 10 апреля. Он состоится 16-го числа.