Памятники культуры инвесторам-реконструкторам сдадут по льготной ставке

20.03.2018 14:09 580

20 марта состоялось очередное заседание комитета по территориальному развитию города и городскому хозяйству под председательством Сергея ЧАПЛИНА.

Члены комитета поддержали предложение депутата Андрея МАКАРОВА о создании в Городской Думе комиссии по контролю за предоставлением земельных участков на территории города Калуги.

Основной задачей комиссии станет обеспечение депутатского контроля за деятельностью органов местного самоуправления по предоставлению земельных участков в собственность, аренду или безвозмездное пользование. Также среди задач комиссии будет контроль за соблюдением требований законодательства при установлении и (или) изменении вида разрешённого использования земельных участков.

Соответствующее решение будет вынесено на ближайшее заседание Городской Думы.

– Причиной, побудившей меня предложить создать в Городской Думе соответствующую комиссию, стало то, что в Калуге под ведение личного подсобного хозяйства и огородничество выделяются земли, которые можно более рационально использовать на благо всех жителей города, например для организации рекреационных зон, мест отдыха для жителей отдалённых микрорайонов, – рассказал Андрей МАКАРОВ, – земельные участки, предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства, как правило, обносятся заборами, что нередко создаёт неудобства для остальных жителей. В качестве примера можно привести земельные участки в районе улицы Сосновой в деревне Волково, рядом с которыми расположен лесной массив. Я считаю, что необходимо более взвешенно подходить к вопросу предоставления земли, просчитывать все положительные и негативные последствия, и, безусловно, учитывать мнение жителей, которое и будут представлять депутаты Городской Думы.

Также в ходе заседания были одобрены предложения управления экономики и имущественных отношений о постановке на учёт бесхозяйного имущества.

Бесхозяйными предложено признать канализационные и водопроводные сети на территории Калуги.

Членами комитета были одобрены поправки в Положение «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом».

Поправки предусматривают применение льготной арендной ставки в размере 1 рубль за квадратный метр в месяц при сдаче в аренду объектов культурного наследия.

В настоящее время на территории города находится более 700 памятников, большинство из которых находится в аварийном состоянии. Ремонт и реконструкцию памятников планируется осуществить за счёт привлечения частных инвестиций.

Был заслушан отчёт о выполнении программы приватизации муниципального имущества в 2017 году.

В прошедшем году от приватизации 33 муниципальных объектов недвижимости планировалось получить 77,7 млн. рублей. Всего в ходе аукционов было продано 14 объектов недвижимости, в городской бюджет поступило 70 миллионов рулей – 90% от запланированного.

В бюджет города также поступили дивиденды по акциям ОАО «Лифтремстрой» в сумме 500 тысяч рублей и ПАО «Ростелеком» в сумме 3 тысячи рублей.

Была рассмотрена информация о состоянии аварийности и детского травматизма на территории города.

За 2017 год на дорогах областного центра было зарегистрировано 575 ДТП, в которых 21 человек погиб и 694 человека получили ранения различной степени тяжести.

Количество ДТП с участием детей выросло на 34% – 82 случая, в которых получили ранения 90 детей.

На 14% возросло количество ДТП с участием пешеходов – 235 случаев, в которых погибло 9 пешеходов, 235 получили ранения. По вине пешеходов произошло 72 ДТП.

Практически в каждом втором ДТП сопутствующими факторами были отсутствие и плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части, отсутствие, плохая видимость и неправильное применение дорожных знаков, а также отсутствие уличного освещения.

Депутат Андрей ЛИНКОВ напомнил коллегам, что ранее комитетом было принято решение рекомендовать Городской Управе изыскать дополнительные средства на проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

– Статистика по количеству погибших и пострадавших довольно устрашающая, – отметил Андрей ЛИНКОВ, – нам следует чётко определить приоритеты: жизнь и здоровье жителей Калуги должны стоять на первом месте, управлению городского хозяйства необходимо выполнить все предписания ГИБДД и обеспечить соответствие нормам по освещённости, разметке и наличию дорожных знаков.

Депутат Александр ОКУНЕВ в свою очередь предложил просчитать стоимость работ, которые необходимо провести в первую очередь, и внести предложения по соответствующей корректировке бюджета.

– Следует прежде всего выделить приоритетные направления в рамках уже заложенных на обеспечение безопасности дорожного движения 40 миллионов рублей, – предложил Заместитель председателя комитета по территориальному развитию города и городскому хозяйству Сергей ЧАПЛИН, – кроме того необходимо запросить отчёт о планах управления городского хозяйства по использованию этих средств, ситуацию также следует обсудить с начальником управления.

Вопрос будет находиться на контроле комитета.