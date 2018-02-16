Озаборенная Калуга

Дворик на Суворова,13. Столбики с цепями вкопаны напротив подъездов — теперь чужаки не смогут поставить машины. Цветники спрятаны за стеной из штакетника, кусков старого шифера, проржавевших спинок от кроватей. Не хватает только шлагбаума, тогда уже точно во двор проникнут лишь избранные.

Старушки заявляют: только таким способом можно защитить цветники от собак и детей. К слову, бродячих животных здесь уже лет 5 не видно, ну а дети способны преодолеть и не такие преграды. Автомобилисты жалуются: вечером жильцам дома некуда поставить машины. Объяснять водителям простую истину: двор не бесплатная автостоянка, купил машину, купи и гараж — бесполезно.

Жители этого местечка — в тренде. В последнее время застройщики, огораживая новостройки, дают понять: ваш двор — ваша крепость. Да и городские власти неравнодушны к заборам. Как только началось строительство парка на месте рынка, сразу же появился и забор. Правда, в проекте он назван декоративной оградой. Но, сколько на забор ни смотри, ничего художественного не увидишь.

«Посторонним В»

Калуга часто напоминает зону строгого режима. Куда ни пойдёшь, уткнёшься в забор или леерное ограждение. К тому, что горожане, только купив участок, обносят его высокой оградой, набрасывая сверху колючую проволоку, мы уже привыкли. А вот с тем, что нечто подобное происходит на общественных площадках, смириться трудно.

Так, в 2016 году сквер у Никитского храма со стороны улицы Карпова стали обносить забором.

— Вы свой дачный участок огораживаете? — ответил на наш вопрос настоятель Алексей ПЕЛЕВИН. — Это частная собственность Калужской епархии.

— Вспоминаю Калугу советского времени. Город чистый, ухоженный, утопает в зелени — и никаких заборов! Красота! — пишут в Интернете калужане.

Огорожены парки, практически все центральные скверы. Говорят, что это сделано нам же во благо.

Лепота

Леерной оградкой с голубями в 2015 году обнесли сквер Мира.

— Это плановая работа, — объяснял тогдашний председатель комитета по благоустройству Сергей ВОЗИЛКИН. — Сделано для того, чтобы люди в неположенном месте не перебегали дорогу. Кроме того, были случаи, что машины туда заезжали. Ограждение решит эти проблемы. К тому же это красивый забор, не простой, а символичный! Голубь — символ мира на сквере Мира.

— Вроде и идея неплохая, и голуби мира есть, но как-то это сельское кладбище напоминает, — признавались наши читатели.

Простояло ограждение целым и невредимым несколько лет. А этой зимой в снегопад кое-где рухнуло, оголив чахлый кустарник. К слову, пока забора не было, кустарник служил естественной оградой, за ним следили — подстригали и подсаживали. Появился забор, и необходимость в уходе отпала.

«Маловато будет!»

В 2017 году обнесли забором сквер Медсестёр — смонтировали вокруг него леерное ограждение. Оно должно защитить газон от вытаптывания.

Инициатором установки забора стало движение «Зелёный город». Администрация соседствующего со сквером ТЦ оплатила работы, а это ни много ни мало 150 тысяч рублей. Весной сквер засеют новой травой.

Не обошлось и без курьёзов. За оградой оказалась тумба с городской афишей. То есть для того, чтобы узнать, какие концерты или спектакли проходят в городе, калужанам волей-неволей надо перелезать через забор.

Столько усилий было потрачено, чтобы защитить сквер от нас, жителей города, что как-то неудобно напоминать: в европейских странах по газонам не только ходят, на них ещё и лежат. Более того, в любом калужском дачном магазине продаётся газонная трава, которая, как уверяют продавцы, практически не вытаптывается. Стоит, по сравнению с леерным ограждением, сущие копейки. Но, видимо, в нашем городе не газоны для людей, а люди для газонов.

Увы, на этом установка заборов не прекратилась. В скверике у Палат Коробовых тоже появилось леерное ограждение. Здесь нет интенсивного движения: калужане не перебегают абы где дорогу, нет как такового газона — обычная сорная трава. А забор всё равно стоит! И выполнен он в типичном кладбищенском стиле — простая чёрная оградка. На некоторые её элементы без смеха не взглянешь. Например, бессмысленный уголок появился на одной из тропок — он обрывается, едва начавшись.

ЖКХ-стайл

— Любая архитектурная форма вызывает эмоции, — говорит психолог Андрей СКАТОВ. — Если забор вписывается в пространство и у него интересный дизайн, то, конечно, реакция будет положительной. Если же это сделано аляповато — где-то какой-то клочок огорожен, это взывает непонимание и недоумение. Часто сталкиваюсь с тем, что у нас любят огораживать дворы. И те места, где люди раньше проходили, становятся недоступны. Необоснованно, не приватизировав землю, огораживают внутридворовые парковки. Это вызывает негатив.

— Наш город развивается, на улицах всё больше людей и машин, в связи с чем усложняется и система правил безопасности дорожного движения. Леерные ограждения призваны прежде всего создавать безопасную среду для пешеходов — чтобы не позволять им нарушать Правила дорожного движения. Именно этим обусловлено их появления на всех перекрёстках города, — считает архитектор Людмила КУЗЬМИЧЁВА. — Другой вопрос — эстетика.

К сожалению, ограждения в Калуге не отличаются разнообразием. И если мы подразумеваем однотипные решения для леерных ограждений перекрёстков, то ограждение скверов должно решаться иначе. В городе можно найти множество разнообразных вариантов старых ограждений, относящихся к советскому времени. Сделаны они хотя и просто, но с большим вниманием, чуткостью к месту и, главное, с любовью. Тогда как современная ситуация мне кажется верхом безразличного и в целом циничного отношения и к тому, какой вид у улицы, и к людям в частности. Ещё более мрачное впечатление складывается, когда по весне установленным ограждениям подновляют цвет. Естественно, их никто не моет перед покраской: слишком трудозатратно.

Странная ограда скверика у Палат Коробовых.

Тумба в сквере Медсестёр.

Забор вокруг сквера Мира красиво смотрелся только поначалу.

Эта статья была опубликована в №7 газеты «Калужский перекресток» от 14 февраля 2018 года. Ещё больше интересных материалов в электронном архиве издания.