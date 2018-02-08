«Комфортная городская среда» как профанация демократии

Торговый комплекс в центре Калуги. В холле на первом этаже — ​недалеко от входа — ​установлена небольших размеров прямо­угольная урна — ​если специально не искать, то сразу и не заметишь. На ящике надпись: «Городская среда. Народная программа». Кроме ручки, приклеенной к урне, на ней больше ничего нет: абсолютно никакой информации о том, что это за программа и зачем здесь стоит этот ящик.

Заглядываю в него через щёлочку: практически пусто. Где-то внизу валяется бумажка с названием программы, сверху — ​листовки с рекламой школьной формы. Есть в этом что-то символичное: очень многие моменты программы «Комфортная городская среда», реализация которой началась в нашем регионе недавно, напоминают эту урну: снаружи вроде как чистенько, красиво, а внутри — ​пустота.

Предварительный этап

Несколько слов о самой программе. Это федеральный проект, в рамках которого выделяются средства на благоустройство дворовых территорий и общественных пространств. Калужская область принимает в нём участие второй год. В 2017-м благодаря проекту в регионе удалось привести в порядок 357 дворов и около 40 общегородских территорий. Кстати, новый парк на месте рынка строили именно по линии этого проекта. Не достроили, правда, но об этом чуть позже.

В программе нынешнего года есть несколько отличий. Самое главное — ​общественные пространства для благоустройства должны выбрать сами горожане. Собственно, ради этого урны и установили — ​чтобы народ мог с их помощью оставлять свои пожелания для властей.

— Сбор предложений от граждан продлится до 9 февраля, — ​рассказал на пресс-конференции 31 января министр строительства и ЖКХ Калужской области Егор ВИРКОВ. — ​На втором этапе общественная комиссия отберёт варианты для рейтингового голосования. Далее мы определим и подготовим эскизные проекты, чтобы люди имели визуальное представление о том, как будут выглядеть эти территории. Для проведения голосования 18 марта сформируют счётные комиссии. После подведения итогов вносятся изменения в муниципальную программу, определяется подрядчик, реализуется объект.

За что голосуем?

По словам градоначальника Константина ГОРОБЦОВА, горуправа на сегодняшний день получила предложения о благоустройстве 25 территорий. Окончательный список объектов, за которые калужане смогут проголосовать 18-го числа, обещают представить в начале марта. Но уже известно, что большинство территорий, которые попадут в перечень, расположены в микрорайонах, за исключением трёх крупных городских пространств: Березуйского оврага, набережной Яченского водохранилища и сквера Волкова.

— Ту территорию, которая будет иметь больше всего голосов в процентном отношении к количеству жителей, мы и отремонтируем в этом году, — ​рассказал журналистам Константин Горобцов.

При этом градоначальник заранее уверен, что в голосовании победит не Березуйский овраг и не набережная со сквером, а небольшая территория внутри микрорайона.

— Жители знают любимое место около дома, за него и придут голосовать, — ​убеждён Горобцов.

— А если, допустим, победит не маленькая территория внутри микрорайона, а именно крупный объект — ​что тогда? — ​поинтересовались журналисты.

В ответ градоначальник сказал, что такой вариант развития событий едва ли возможен. А у представителей СМИ возникло подозрение, что чиновники заранее определили для себя итоги мартовского голосования и его фактические результаты не будут носить для них даже рекомендательного характера. И вся эта суета вокруг сбора предложений, голосования — ​всего лишь видимость демократии: мол, смотрите, мы советуемся с народом!

Весёлые картинки и реальность

Это не единственный момент, который вызывает вопросы. Выше было упомянуто, что к голосованию чиновники подготовят эскизы того, как будут выглядеть общегородские пространства после выполнения благоустроительных работ. Не нужно быть провидцем, чтобы заранее знать, какими примерно будут эти картинки. Таких рисунков калужанам презентовали великое множество, но, как показывает практика, реальность сильно отличается от рисованного счастливого будущего. Самый свежий пример — ​скверопарк на месте рынка. Обещанные фонтаны: круглый и каскадный,— ​которые были и на эскизах, и в проекте, в парке так и не построили. И вряд ли построят: нет денег.

В общем, когда будете голосовать, не очень-то доверяйте тем эскизам, которые вам покажут — ​на самом деле всё будет выглядеть по-другому.

По этому поводу очень хорошо сказала одна моя знакомая:

— После появления нового сквера на месте рынка у меня как у коренной калужанки есть одна просьба к «улучшателям» городской среды»: ради всего святого, не лезьте в Березуйский овраг! Хорошо всё равно не сделаете — ​вы не умеете, — ​так хотя бы не портите то прекрасное, что есть!

Доводить начатое до конца

И ещё одна вещь вызывает недоумение у многих калужан. В городе есть несколько объектов, которые уже начали благоустраивать, а потом забросили, ссылаясь на отсутствие финансирования. В первую очередь имею в виду Губернский парк, который несколько лет назад красиво и громко презентовали, а потом забыли. Сейчас он представляет собой ну очень унылое зрелище. Третий год нам обещают, что парк обязательно достроят, как только будут средства. Скоро они появятся. Чиновники, доведите хоть одно начатое дело до конца!

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.

Эта статья была опубликована в №6 газеты «Калужский перекрёсток» от 7 февраля 2018 года. Ещё больше интересных материалов в электронном архиве издания.