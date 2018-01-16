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На выборах президента калужан попросят определиться с благоустройством

16.01.2018 12:42 29 1084 Дмитрий Ивьев
На выборах президента калужан попросят определиться с благоустройством

18 марта в России пройдут выборы президента. В Калуге на избирательных участках предлагают провести также голосование по выбору территорий для благоустройства. Такую инициативу в понедельник, 15 января, выдвинула Ассоциация ТОС Калуги.

– Для определения общегородских территорий, подлежащих благоустройству в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», следует провести большой опрос мнения калужан, – рассказала председатель Ассоциации ТОС Эльвира КАПИТОНОВА.  – Это можно будет сделать 18 марта на избирательных участках города. Территория, набравшая большинство голосов горожан, будет благоустроена в первую очередь. Количество голосов калужан, отданных за ту или иную территорию, определит приоритетные из них и очередность их реновации.

Со списком общественных территорий можно будет ознакомиться чуть позже.

– Это очень хорошая идея, что жители сами определят то место, которое  станет лучше благодаря их пожеланиям, – прокомментировал инициативу городской голова Константин ГОРОБЦОВ. Он предложил таким же образом определять территории, нуждающиеся в благоустройстве, в рамках микрорайонов областного центра.


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Тэги: благоустройство эльвира капитонова константин горобцов

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