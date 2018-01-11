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Калужан обвинили в поломке качелей в парке на месте рынка

11.01.2018 14:20 27 2730 Елена Французова
Калужан обвинили в поломке качелей в парке на месте рынка

После новогодних праздников качели в новом калужском парке оказались сломаны.


Качели свернули с пружины.


Эта конструкция внешне выглядят вполне обычно. Но её огородили лентой.

- Причиной поломки качелей в новом городском парке стала их неправильная эксплуатация, - сообщила пресс-служба городской управы. - Подрядной организацией, осуществляющей строительство данного парка, в рамках гарантийных обязательств будут проведены работы по их восстановлению в срок до 14 января.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.


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Тэги: благоустройство

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