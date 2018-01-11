Калужан обвинили в поломке качелей в парке на месте рынка

После новогодних праздников качели в новом калужском парке оказались сломаны.
Качели свернули с пружины.
Эта конструкция внешне выглядят вполне обычно. Но её огородили лентой.
- Причиной поломки качелей в новом городском парке стала их неправильная эксплуатация, - сообщила пресс-служба городской управы. - Подрядной организацией, осуществляющей строительство данного парка, в рамках гарантийных обязательств будут проведены работы по их восстановлению в срок до 14 января.
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
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