Калужан обвинили в поломке качелей в парке на месте рынка

После новогодних праздников качели в новом калужском парке оказались сломаны.



Качели свернули с пружины.



Эта конструкция внешне выглядят вполне обычно. Но её огородили лентой.

- Причиной поломки качелей в новом городском парке стала их неправильная эксплуатация, - сообщила пресс-служба городской управы. - Подрядной организацией, осуществляющей строительство данного парка, в рамках гарантийных обязательств будут проведены работы по их восстановлению в срок до 14 января.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.