Стадион «Центральный» обнесли бетонным забором

Как мы уже рассказывали, на минувшей неделе в Калуге начали сносить стадион «Центральный». На днях территорию, на которой производятся работы, обнесли бетонным забором.

Как рассказали нам в министерстве спорта Калужской области, из федерального бюджета на снос стадиона выделено около 150 миллионов рублей.

- В настоящее время идет подготовка площадки для строительства Дворца спорта, о котором давно мечтают калужане, и который должен появиться в областном центре в течение ближайших трёх лет, - подчеркнули в министерстве.

Дворец спорта, который должен появиться на месте стадиона.