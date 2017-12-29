На склоне Яченского водохранилища высадят низкорослые деревья

Как мы уже рассказывали, городские власти решили избавиться от деревьев на склоне Яченского водохранилища, чтобы открыть вид из строящегося здания второй очереди Музея истории космонавтики.

- Вырубать будут не весь склон, - сообщил в пятницу, 29 декабря, в группе «Зелёный город» депутат гордумы Яков Казацкий. - Расчистят только участок перед новым музеем, так как большинство выросших там самосевом деревьев достигли пикового возраста или больны. В основном это осины, тополя и американские клёны. Выглядят они действительно не очень хорошо. Ширина вырубки составит 150 метров.

После этого на склоне и высадят низкорослые деревья или кустарники, которые не будут закрывать вид из музея.