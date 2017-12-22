Ради красивого вида на склоне Яченки вырубят деревья

Чтобы открыть вид из нового строящегося здания второй очереди Музея истории космонавтики, на склоне Яченского водохранилища вырубят деревья. Также приведут в порядок территорию у Музея истории космонавтики. Благоустройство начнётся уже этой зимой. Об этом в четверг, 21 декабря, на встрече с участниками Совета старейшин заявил городской голова Калуги Константин Горобцов.

Открытие второй очереди музея планируется, напомним, в апреле.