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Ради красивого вида на склоне Яченки вырубят деревья

22.12.2017 16:59 16 3245 Елена Французова
Ради красивого вида на склоне Яченки вырубят деревья

Чтобы открыть вид из нового строящегося здания второй очереди Музея истории космонавтики, на склоне Яченского водохранилища вырубят деревья. Также приведут в порядок территорию у Музея истории космонавтики. Благоустройство начнётся уже этой зимой. Об этом в четверг, 21 декабря, на встрече с участниками Совета старейшин заявил городской голова Калуги Константин Горобцов.

Открытие второй очереди музея планируется, напомним, в апреле.


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Тэги: благоустройство

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