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Более 100 тысяч тюльпанов посадят в Калуге

20.09.2017 15:04 5 472 Оксана КОЛОСОВА
Более 100 тысяч тюльпанов посадят в Калуге

В октябре-ноябре этого года в Калуге планируется высадить более 100 тыс. луковиц тюльпанов. На сайте госзакупок объявлен аукцион по поиску поставщика цветов. Начальная стоимость контракта составляет 1 млн. 441 тыс. рублей.

Приобрести планируется тюльпаны 9 сортов, имеющих самые разнообразные оттенки: малиновый, персиковый, оранжевый, розово-лиловый с белой каймой, красный, фиолетовый, чёрный.

- Мы закупаем луковицы тюльпанов, из которых формируются цветочные композиции во всех видовых местах в городе, - прокомментировали нам в МАУ «Калугаблагоустройство». – Из той разносортицы, которую мы получили после посадки и сбора луковиц нынешнего года, сформировать цветочные композиции уже невозможно.

Всего планируется приобрести 100 тыс. 100 луковиц. В МАУ «Калугаблагоустройство» отмечают, что это значительно меньше, чем в прежние годы. В более благополучные в финансовом плане времена предприятие закупало тюльпанов на сумму 2-3 млн. рублей. Однако в этом году «цветочные» расходы пришлось урезать.


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Тэги: благоустройство

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