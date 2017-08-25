Посадка деревьев в парке на месте рынка начнётся досрочно

Как мы рассказывали, в пятницу, 25 августа, в Калуге высадят первые деревья в парке на месте рынка. Поучаствовать в посадке зелёных насаждений приглашают всех желающих. Однако мероприятие состоится не в 17:00, как планировалось еще утром, а на час раньше – в 16:00, сообщает городская управа.

- Предположительно, будут сажать клёны, - рассказали нам в пресс-службе.

Согласно конкурсной документации, на территории парка планируется высадить 483 куста сирени, 860 кустов кизильника, 60 саженцев клёна, 56 саженцев липы и 29 саженцев ивы.

Напомним: общая стоимость работ первого этапа по благоустройству парка на месте рынка составляет 81 млн. рублей. Выполнить их подрядчик должен к октябрю.