Посадка деревьев в парке на месте рынка начнётся досрочно

Как мы рассказывали, в пятницу, 25 августа, в Калуге высадят первые деревья в парке на месте рынка. Поучаствовать в посадке зелёных насаждений приглашают всех желающих. Однако мероприятие состоится не в 17:00, как планировалось еще утром, а на час раньше – в 16:00, сообщает городская управа.
- Предположительно, будут сажать клёны, - рассказали нам в пресс-службе.
Согласно конкурсной документации, на территории парка планируется высадить 483 куста сирени, 860 кустов кизильника, 60 саженцев клёна, 56 саженцев липы и 29 саженцев ивы.
Напомним: общая стоимость работ первого этапа по благоустройству парка на месте рынка составляет 81 млн. рублей. Выполнить их подрядчик должен к октябрю.
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