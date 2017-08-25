Калужан зовут сажать деревья в новом парке на месте рынка

Вечером в пятницу, 25 августа, в 17:00 на территории будущего парка на месте рынка состоится посадка первых деревьев. Управление по работе с населением приглашает поучаствовать в мероприятии всех желающих, чтобы они таким образом могли оставить свой след в истории города.
- 25 августа 2017 года в преддверии Дня города на территории нового городского парка будет торжественное событие – посадка деревьев, - говорится в обращении, которое опубликовано в группе ТОС «Правгород» в социальной сети «ВКонтакте». – Эти деревья долгие годы будут радовать горожан и гостей города. Приглашаем всех соседей с семьями посадить своё дерево. Сбор на перекрёстке улиц Марата и Дзержинского в 16:45.
Согласно конкурсной документации, на территории парка планируется высадить 483 куста сирени, 860 кустов кизильника, 60 саженцев клёна, 56 саженцев липы и 29 саженцев ивы. Какие растения из этого перечня и в каком количестве собираются посадить сегодня, пока неизвестно.
Напомним: общая стоимость работ первого этапа по благоустройству парка на месте рынка составляет 81 млн. рублей. Выполнить их подрядчик должен к октябрю.
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