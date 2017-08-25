Что думают калужане о танцплощадке на клумбе перед Домом быта

В четверг, 24 августа, перед Домом быта на улице Кирова началось обустройство небольшой танцевальной площадки. Как мы рассказывали, она станет одним из подарков калужанам ко Дню города от местных властей.

На предпраздничной пресс-конференции чиновники рассказали, как возникла идея сделать танцевальный помост. Они обратили внимание, что перед храмом Иоанна Предтечи по вечерам в тёплое время года постоянно собирается молодёжь и проводит небольшие танцевальные выступления. Теперь у них будет возможность делать это в более цивилизованных условиях. Кроме того, площадку могут использовать для проведения мастер-классов танцевальные коллективы города.

Танцпол укладывают палубной доской. К площадке подведут электричество, чтобы танцоры могли подключить звуковую аппаратуру. Правда, ради её обустройства пришлось пожертвовать частью клумбы, причём довольно ухоженной.

Новость о появлении новой танцплощадки вызвала довольно эмоциональную дискуссию в калужских группах социальных сетей, а также среди читателей нашего сайта. Подавляющее большинство калужан сошлись во мнении: сама по себе идея прекрасная, но вот место выбрано неудачное.

«Самый центр, летом пыль и жара, в остальное время – грязь. Рядом нет удобного пространства для зрителей, - пишет один из пользователей портала. – Мастер-классы тоже не всегда уместны в таком месте. Люди потому и выбирают парки, что там удобно, нежарко, непыльно, есть трава».

«Удивляет выбранное место. Во-первых, за счёт достаточно ухоженной и красивой клумбы. Во-вторых, очень близко к дороге, то есть будет просто какофония звуков. В-третьих, смущает близость к остановкам общественного транспорта».

«Идея – класс, размещение возле Дома быта – идиотизм».

«Только у нас могли придумать такой маразм – танцплощадка на клумбе!»

По мнению калужан, правильнее было бы сделать танцевальный помост, например, в сквере им. Карпова или возле памятника Кирову. Самым же удачным местом для него горожане считают скверик за кинотеатром «Центральный». Кстати, когда-то именно там была летняя открытая площадка для танцев, которая пользовалась у жителей Калуги большой популярностью.

Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.