Глас народа
Важно:
Какие дворы благоустроят в 2017-м. Найди свой
Пятница, 25 августа
68.63 / 70.89
$ 58.39 / 60.50
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Благоустройство

Что думают калужане о танцплощадке на клумбе перед Домом быта

25.08.2017 14:16 1 106 Оксана КОЛОСОВА

В четверг, 24 августа, перед Домом быта на улице Кирова началось обустройство небольшой танцевальной площадки. Как мы рассказывали, она станет одним из подарков калужанам ко Дню города от местных властей. 

На предпраздничной пресс-конференции чиновники рассказали, как возникла идея сделать танцевальный помост. Они обратили внимание, что перед храмом Иоанна Предтечи по вечерам в тёплое время года постоянно собирается молодёжь и проводит небольшие танцевальные выступления. Теперь у них будет возможность делать это в более цивилизованных условиях. Кроме того, площадку могут использовать для проведения мастер-классов танцевальные коллективы города. 

Танцпол укладывают палубной доской. К площадке подведут электричество, чтобы танцоры могли подключить звуковую аппаратуру. Правда, ради её обустройства пришлось пожертвовать частью клумбы, причём довольно ухоженной. 

Новость о появлении новой танцплощадки вызвала довольно эмоциональную дискуссию в калужских группах социальных сетей, а также среди читателей нашего сайта. Подавляющее большинство калужан сошлись во мнении: сама по себе идея прекрасная, но вот место выбрано неудачное. 

«Самый центр, летом пыль и жара, в остальное время – грязь. Рядом нет удобного пространства для зрителей, - пишет один из пользователей портала. – Мастер-классы тоже не всегда уместны в таком месте. Люди потому и выбирают парки, что там удобно, нежарко, непыльно, есть трава». 

«Удивляет выбранное место. Во-первых, за счёт достаточно ухоженной и красивой клумбы. Во-вторых, очень близко к дороге, то есть будет просто какофония звуков. В-третьих, смущает близость к остановкам общественного транспорта». 

«Идея – класс, размещение возле Дома быта – идиотизм». 

«Только у нас могли придумать такой маразм – танцплощадка на клумбе!» 

По мнению калужан, правильнее было бы сделать танцевальный помост, например, в сквере им. Карпова или возле памятника Кирову. Самым же удачным местом для него горожане считают скверик за кинотеатром «Центральный». Кстати, когда-то именно там была летняя открытая площадка для танцев, которая пользовалась у жителей Калуги большой популярностью. 

Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА. 


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: праздник день города

Еще новости из рубрики «Благоустройство»

Чиновники рассказали, как рождаются идеи для Дня города 24.08.2017 08:39

Организаторы Дня города объяснили выбор звёзд для праздничного концерта 23.08.2017 17:14

Афиша Дня города Калуги 22.08.2017 16:29

На Театральной площади развернули флаг размером 20х6 метра 22.08.2017 14:04

В Калуге установили гигантские фоторамки, на подходе поющие зоны 21.08.2017 16:07

25.08.2017 09:12 484 6
23.08.2017 09:46 1840 4
22.08.2017 19:27 2343 20
Все народные новости →

Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 1 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 26 августа, 10:00
День города с центральным рынком "Калуга"
Центральный городской рынок «Калуга»
сб 26 августа, 11:00
День города с "Европейским"
"Европейский" ТЦ
сб 26 августа, 15:00
Ярмарка Аками
Алекспарк
сб 26 августа, 16:00
Карнавальное шествие "В ритмах лета"
Площадь Победы
пт 01 сентября, 14:00
День знаний в Алекспарке
Алекспарк, Парк развлечений
ср 04 октября, 19:00
Концерт Лолиты
Арена КТЗ, ДК
вс 05 ноября, 19:00
Концерт группы "БИ-2". "Горизонт событий"
Арена КТЗ, ДК
вт 21 ноября, 19:00
"ЮДИ". Шоу света и тьмы
Арена КТЗ, ДК

Для детей

сб 26 августа, 12:00
Детский День Города в ТРЦ Торговый Квартал
Торговый Квартал, ТРЦ
сб 26 августа, 12:00
Библиогород
Калуга
пт 01 сентября, 14:00
День знаний в Алекспарке
Алекспарк, Парк развлечений
сб 02 сентября, 18:00
АИТЭ, студия практической психологии в Калуге

Концерты

пт 25 августа, 19:00
Фестиваль "Beatles-party"
Гостиные ряды
сб 02 сентября, 19:00
Сольный концерт Влада Соколовского
Гостиные ряды
вс 27 августа, 17:00
Музыка в старом парке
Центральный парк культуры и отдыха
вс 03 сентября, 19:00
Концерт группы "Дороги меняют цвет"
Мажор, бар

Кино

Валериан и город тысячи планет
Тёмная башня
Реальная белка 2
Малыш на драйве
Новости компаний

В Калугаэнерго подвели итоги трудовой смены студенческих энергетических отрядов

Микс электронной музыки и высоких скоростей от «МегаФон»

Незабываемое первое сентября от МегаФона и Instinct

«Ростелеком» предлагает калужскому бизнесу услугу «Управляемый Wi-Fi»

Опросы
В новом учебном году в школы вернули астрономию и ввели дополнительный курс по шахматам. Как вы относитесь к этим нововведениям? 
 
Блоги

Юмор и флуд - Забавные стереотипы

Viktorch1311 21 авг 2017 09:59

4еловек's блог - Телеграмм и Ватсап взломали

4еловек 14 авг 2017 11:05

ЧК - Разводы

Viktorch1311 08 авг 2017 17:02

4еловек's блог - «Солнечные человечки». Ликвидацией «Антонова» навеяно

4еловек 02 авг 2017 15:39