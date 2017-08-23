В День города перед Домом быта появится площадка для танцев

В среду, 23 августа, в горуправе состоялась пресс-конференция, посвящённая Дню города. Напомним, Калуга отметит праздник в эту субботу, 26-го числа.

- Все мы знаем, что День города – праздник важный, знаковый, - открыл встречу заместитель городского головы Юрий МОИСЕЕВ. – Каждый раз хочется сделать что-то новое, чем-то удивить, порадовать.

Одним из удивлений этого года должна стать открытая танцевальная площадка в самом центре Калуги, на улице Кирова. Её обустроят напротив Дома быта. Под танцпол, размеры которого составят примерно 6 на 9 метров, отдают половину цветочной клумбы. По словам Юрия Моисеева, сейчас идёт финальное согласование геометрии размещения площадки.

- Это идея городских властей. Мы обратили внимание, что перед храмом Иоанна Предтечи молодёжь постоянно проводит какие-то свои мероприятия, то есть у молодых людей есть потребность заняться чем-то в центре города, - пояснил причины появления танцевального помоста заместитель градоначальника. – Мы можем обеспечить такую площадку. В Москве они есть. Просто убираются плитка, подложка, укладывается палубная доска, которая подразумевает достаточно долгую продолжительность её жизни, подводится электричество, чтобы можно было подключить звуковоспроизводящую аппаратуру. Соответственно дальше можно проводить некие танцевальные мастер-классы. Дополнительное место для проведения таких вещей, я думаю, нам в Калуге было бы очень полезно.

– В Калуге, к сожалению, мало таких мест, - добавила начальник городского Управления культуры Яна ВАСИНА. – Когда мы готовим праздники, понимаем, что у нас есть потенциал, есть желание, но разгуляться мало. В центральной части нет таких огромных площадей. Когда мы не использовали Старый Торг, нам было тесно на Театральной площади. Приходилось уводить большие мероприятия в сквер Волкова, что тоже не очень удобно для калужан. Поэтому любая, даже маленькая площадка в центральной части для нас всегда радость. Понятно, что она не будет работать круглогодично. Работа на открытых площадках предназначена в летний период.

По мнению Яны Васиной, новый танцевальный помост будет востребован и у калужан, многие из которых с удовольствием приходят потанцевать в городской парк, и у танцевальных творческих коллективов.

- Если они просто танцевали на плитке на Театральной улице, я думаю, они будут благодарны, если у них появится возможность танцевать на специально сделанном помосте, - считает начальник Управления культуры.

На вопрос о том, как будет использоваться танцплощадка перед Домом быта в остальное время города, Васина ответила:

- Будет площадка, появятся и идеи, как её использовать.

Обустройство помоста ведётся за счёт спонсорских средств. Затем её передадут на баланс города. Содержаться и обслуживаться она будет из муниципальной казны. Повторение истории трёхгодичной давности, когда Калуге ко Дню города была подарена детская площадка в городском парке, которая в итоге оказалась ничейной, исключено, заверили журналистов чиновники.

- Этого ни в коем случае не произойдёт, - сказал Юрий Моисеев. – Естественно, обязательное условие – это передача площадки на баланс города, чтобы наши учреждения её и обслуживали. Здесь никаких нестыковок не будет.

Открытие танцевального помоста состоится в субботу, 26 августа, в 12:00. Один из танцевальных клубов Калуги проведёт на нём двухчасовой мастер-класс для взрослых.

Уважаемые калужане!

А как вы относитесь к идее появления открытой танцплощадки на улице Кирова? На ваш взгляд, будет ли она востребована у горожан? Ждём ваших ответов в комментариях.