Главная > Новости > Праздники

В День города перед Домом быта появится площадка для танцев

23.08.2017 15:07 5 792 Оксана КОЛОСОВА
В День города перед Домом быта появится площадка для танцев

В среду, 23 августа, в горуправе состоялась пресс-конференция, посвящённая Дню города. Напомним, Калуга отметит праздник в эту субботу, 26-го числа. 

- Все мы знаем, что День города – праздник важный, знаковый, - открыл встречу заместитель городского головы Юрий МОИСЕЕВ. – Каждый раз хочется сделать что-то новое, чем-то удивить, порадовать. 

Одним из удивлений этого года должна стать открытая танцевальная площадка в самом центре Калуги, на улице Кирова. Её обустроят напротив Дома быта. Под танцпол, размеры которого составят примерно 6 на 9 метров, отдают половину цветочной клумбы. По словам Юрия Моисеева, сейчас идёт финальное согласование геометрии размещения площадки. 

- Это идея городских властей. Мы обратили внимание, что перед храмом Иоанна Предтечи молодёжь постоянно проводит какие-то свои мероприятия, то есть у молодых людей есть потребность заняться чем-то в центре города, - пояснил причины появления танцевального помоста заместитель градоначальника. – Мы можем обеспечить такую площадку. В Москве они есть. Просто убираются плитка, подложка, укладывается палубная доска, которая подразумевает достаточно долгую продолжительность её жизни, подводится электричество, чтобы можно было подключить звуковоспроизводящую аппаратуру. Соответственно дальше можно проводить некие танцевальные мастер-классы. Дополнительное место для проведения таких вещей, я думаю, нам в Калуге было бы очень полезно. 

– В Калуге, к сожалению, мало таких мест, - добавила начальник городского Управления культуры Яна ВАСИНА. – Когда мы готовим праздники, понимаем, что у нас есть потенциал, есть желание, но разгуляться мало. В центральной части нет таких огромных площадей. Когда мы не использовали Старый Торг, нам было тесно на Театральной площади. Приходилось уводить большие мероприятия в сквер Волкова, что тоже не очень удобно для калужан. Поэтому любая, даже маленькая площадка в центральной части для нас всегда радость. Понятно, что она не будет работать круглогодично. Работа на открытых площадках предназначена в летний период.  

По мнению Яны Васиной, новый танцевальный помост будет востребован и у калужан, многие из которых с удовольствием приходят потанцевать в городской парк, и у танцевальных творческих коллективов. 

- Если они просто танцевали на плитке на Театральной улице, я думаю, они будут благодарны, если у них появится возможность танцевать на специально сделанном помосте, - считает начальник Управления культуры. 

На вопрос о том, как будет использоваться танцплощадка перед Домом быта в остальное время города, Васина ответила: 

 - Будет площадка, появятся и идеи, как её использовать. 

Обустройство помоста ведётся за счёт спонсорских средств. Затем её передадут на баланс города. Содержаться и обслуживаться она будет из муниципальной казны. Повторение истории трёхгодичной давности, когда Калуге ко Дню города была подарена детская площадка в городском парке, которая в итоге оказалась ничейной, исключено, заверили журналистов чиновники. 

- Этого ни в коем случае не произойдёт, - сказал Юрий Моисеев. – Естественно, обязательное условие – это передача площадки на баланс города, чтобы наши учреждения её и обслуживали. Здесь никаких нестыковок не будет. 

Открытие танцевального помоста состоится в субботу, 26 августа, в 12:00. Один из танцевальных клубов Калуги проведёт на нём двухчасовой мастер-класс для взрослых. 

Уважаемые калужане! 
А как вы относитесь к идее появления открытой танцплощадки на улице Кирова? На ваш взгляд, будет ли она востребована у горожан? Ждём ваших ответов в комментариях.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: праздники день города

Еще новости из рубрики «Праздники»

На аллее улицы Кирова появились парящие зонты 23.08.2017 10:26

1373 полицейских охраняли порядок на 9 Мая 11.05.2017 12:19

VIP-поздравления с Днём Победы 05.05.2017 17:00

Готовим пасху! Настоящую! Творожную! 13.04.2017 08:59

Артамонов о длинных праздниках: «Народ просто дуреет за эти дни» 16.01.2017 08:54

23.08.2017 09:46 970 3
22.08.2017 19:27 1257 16
22.08.2017 10:12 2822 22
Все народные новости →

Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 5 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 26 августа, 15:00
Ярмарка Аками
Алекспарк
сб 26 августа, 16:00
Карнавальное шествие "В ритмах лета"
Площадь Победы
пт 01 сентября, 14:00
День знаний в Алекспарке
Алекспарк, Парк развлечений
чт 28 сентября, 19:00
Диана Арбенина и «Ночные снайперы»
Арена КТЗ, ДК
ср 04 октября, 19:00
Концерт Лолиты
Арена КТЗ, ДК
вс 05 ноября, 19:00
Концерт группы "БИ-2". "Горизонт событий"
Арена КТЗ, ДК
вт 21 ноября, 19:00
"ЮДИ". Шоу света и тьмы
Арена КТЗ, ДК

Для детей

сб 26 августа, 12:00
Библиогород
Калуга
пт 01 сентября, 14:00
День знаний в Алекспарке
Алекспарк, Парк развлечений
сб 02 сентября, 18:00
АИТЭ, студия практической психологии в Калуге

Концерты

чт 24 августа, 18:00
Городской концерт "Музыка русской души"
Гостиные ряды
пт 25 августа, 19:00
Фестиваль "Beatles-party"
Гостиные ряды
сб 02 сентября, 19:00
Сольный концерт Влада Соколовского
Гостиные ряды
вс 27 августа, 17:00
Музыка в старом парке
Центральный парк культуры и отдыха

Кино

Проклятие Аннабель: Зарождение зла
Над глубиной: Хроника выживания
Эмоджи фильм
Валериан и город тысячи планет
Новости компаний

В Калугаэнерго подвели итоги трудовой смены студенческих энергетических отрядов

Микс электронной музыки и высоких скоростей от «МегаФон»

Незабываемое первое сентября от МегаФона и Instinct

«Ростелеком» предлагает калужскому бизнесу услугу «Управляемый Wi-Fi»

Опросы
В новом учебном году в школы вернули астрономию и ввели дополнительный курс по шахматам. Как вы относитесь к этим нововведениям? 
 
Блоги

Юмор и флуд - Забавные стереотипы

Viktorch1311 21 авг 2017 09:59

4еловек's блог - Телеграмм и Ватсап взломали

4еловек 14 авг 2017 11:05

ЧК - Разводы

Viktorch1311 08 авг 2017 17:02

4еловек's блог - «Солнечные человечки». Ликвидацией «Антонова» навеяно

4еловек 02 авг 2017 15:39