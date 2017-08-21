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На проект дороги в посёлке для многодетных выделили 20 млн. рублей

21.08.2017 09:01 4 1036
На проект дороги в посёлке для многодетных выделили 20 млн. рублей

На прошлой неделе на сайте госзакупок была размещена документация об электронном аукционе по поиску подрядчика, который займётся проектированием и строительством улично-дорожных сетей в посёлке для многодетных семей возле деревни Лихун. 

Максимальная стоимость контракта составляет 20 млн. 281 тыс. рублей. Средства выделены из городского бюджета. Проектирование должно быть выполнено до 31 мая 2018 года. Оно будет вестись в два этапа. Финансирование расходов предполагается также в два этапа. 12 млн. 872 тыс. рублей подрядчик получит в 2017 году, 7 млн. 409 тыс. – в 2018-м. 

Общая протяженность улично-дорожной сети составит 32 км. Дорога будет двухполосной, ширина каждой полосы составит 3 м. Предусматривается наличие тротуара шириной 1-1,5 м.  

«При разработке проекта необходимо предусмотреть устройство наружного освещения, - говорится в конкурсной документации, - благоустройство улиц (устройство тротуаров, съездов, заездных карманов); устройство системы водоотведения с улиц и тротуаров; организацию движения с разработкой дислокации дорожных знаков и разметки». 

Заявки на участие в торгах принимаются до 5 сентября. Аукцион состоится 11-го числа. 

Примечательно, что конкурсная документация была размещена на сайте гозакупок на следующий день после того, как в эфире Первого канала показали сюжет о том, что многодетным семьям выделили под Калугой, возле деревни Лихун, землю без дорог и коммуникаций. 

Наше издание рассказывало об этой ситуации ещё прошлой зимой. Напомним: власти в течение нескольких лет обещают многодетным родителям провести в посёлок газ, свет и воду, построить дороги. Однако обещания продолжают оставаться обещаниями, несмотря на то, что землю в посёлке оформили около 700 семей. Желающих строиться много. Однако люди приезжают, видят перед собой поле, на котором ничего нет, разворачиваются и уезжают. 

Между тем, ещё в декабре 2014 года губернатор докладывал президенту на личной встрече, что предоставленные многодетным калужанам земельные участки являются обустроенными и уже обладают всей необходимой  инфраструктурой: дорогами, газом, водой и электричеством. 


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