Фоторепортаж: Лихая зимовка в Лихуне

02.02.2017 14:13 4351

«Недопустима ситуация, когда такие семьи получают землю, что называется, «в чистом поле»

(Дмитрий МЕДВЕДЕВ на совещании 14 февраля 2012 г.).

Когда-нибудь Владимир и Ольга Зарецкие вспомнят эту зиму и им самим не поверится, что приходилось отапливать дом печкой-буржуйкой, на ней же греть воду в тазу, чтобы помыться, бегать по нужде во двор, а ужинать при свечах – но не из романтических побуждений, а по причине отсутствия света. Именно так и живут сейчас Зарецкие: Владимир, Ольга, их четверо сыновей, родители Владимира и его 14-летняя сестра – всего 9 человек.

Первопроходцы Зарецкие (слева направо): Владимир, Ольга, Илья, Ирина, Никита и Игорь.

Первая семья, построившая дом в посёлке для многодетных родителей рядом с деревней Лихун под Калугой. Первая семья, решившаяся на зимовку в посёлке, в котором нет ни света, ни воды, ни газа, ни дорог. Вообще ничего. Чистое поле.

Первопроходцы поневоле

Посёлок, где живут Зарецкие, находится совсем недалеко от областного центра. Но добраться до него не так просто, поскольку дорог здесь нет и даже направления с трудом угадываются. Зимой поле заметает снегом. Уборочная техника заезжает сюда нечасто. Из-за этого Владимир и Ольга несколько раз вынуждены были оставлять старших детей дома: шаг в сторону – и даже взрослый человек проваливается в снег по колено. Тут уж не до школы и детского сада.

Весной и осенью поля, которые нарезаны на участки для многодетных родителей, превращаются в болото. Зато названия улиц здесь красивые, звучные. Например, та, на которой живут Зарецкие, называется Жемчужной. Ещё есть Льняная, Кристальная, Рубиновая. Даже собственная Красная площадь имеется.

Окна этого дома смотрят на будущую Красную площадь.

Кое-где виднеются домики. Но по факту сейчас в посёлке живёт только Володина семья. Соседи называют их первопроходцами. Ими Зарецкие стали не от хорошей жизни.

- Родом мы из Казахстана, - рассказывает Владимир. – В Калужскую область переехали в феврале 2013 года по Программе переселения соотечественников. Сняли половину дачи на Муратовке. Когда приехали, у нас было двое детей. Пока оформляли документы, родился третий ребёнок. Так что, когда получили гражданство, уже официально имели статус многодетной семьи. Участок в Лихуне нам выделили в декабре 2014-го. В собственность оформили его в феврале 2015 года.

К тому времени у Зарецких родился четвёртый сын. Из Казахстана приехали родители Владимира с его младшей сестрой. Дом поставили не сразу – в сентябре 2016-го. Поначалу ждали, когда к участку подведут коммуникации. Но потом родственники хозяина дачи, которую арендовала семья, стали интересоваться, когда Зарецкие смогут съехать. Тогда-то семья и приняла решение переселиться в новый дом.

В отсутствие электричества и газа дом Зарецким приходится отапливать по старинке – дровами.

Романтика, которая достала

Когда мы приехали к Зарецким, жена Владимира Ольга и его мать Ирина чистили к обеду картошку. Готовить еду приходится на небольшой газовой плитке, а отапливать дом печкой-буржуйкой. На ней же кипятят воду в большом тазу, если надо помыть детей, самим ополоснуться, помыть посуду, убраться в доме.

- Печка работает и днём, и ночью. Подбрасывать дрова нужно каждые 30-40 минут, - отец Володи Игорь показывает на аккуратно сложенную рядом с печкой поленницу. – Ночью по очереди встаём, подбрасываем дрова в печь, чтобы не погасла.

Сотовые телефоны Зарецкие заряжают от автомобильного аккумулятора. Генератор в доме есть, но включают его нечасто – экономят бензин. Для машины он нужнее, без неё ни до работы и магазина добраться, ни детей в садик-школу отвезти.

Ужинает семья при свечах, которые отливают самостоятельно.

- Романтика! – говорит Володя. – Только, конечно, уже достала эта романтика. Охота хотя бы иногда новости посмотреть – узнать, что там в мире происходит.

- У нас двое детей-школьников, – добавляет Ирина Зарецкая. – Слава Богу, сейчас в 5 вечера ещё светло. До этого времени нужно успеть сделать уроки. И всё. Потом сидим со свечками. В 9 часов ложимся спать.

Обещания

Землю возле деревни Лихун многодетным семьям начали выделять в 2014 году. Соседи Зарецких – калужане Наталья Трубицына и Виталий Минаев были в числе первых, кто получил свои законные 15 соток.

- Когда мы только оформили участки, нам сказали, что это пока здесь ничего нет, но в ближайшее время всё будет, - говорит Наталья.

Кстати, и она, и другие новоиспечённые землевладельцы сильно удивились, когда в декабре 2014 года, посмотрев федеральные новости, узнали, что предоставленные им участки, оказывается, являются обустроенными и уже обладают всей необходимой инфраструктурой: дорогами, газом, водой, электричеством. Об этом губернатор Анатолий Артамонов доложил президенту Владимиру Путину на личной встрече.

До 2015 года многодетные родители не предпринимали никаких активных действий – ждали, когда власти выполнят данные им обещания. Однако сроки постоянно отодвигались. Тогда люди стали писать письма главе региона и его заместителям с просьбой выделить деньги на проектирование и строительство инфраструктуры посёлка.

- Желающих строиться много, - говорит Наталья. – Летом люди каждый день приезжают, смотрят. Но видят перед собой чистое поле, на котором ничего нет, разворачиваются и уезжают.

Самодельный указатель на въезде в посёлок. Так многодетные родители разыскивают друг друга в Интернете.

- В начале прошлого лета мы проводили здесь собрание. Приезжали чиновники, видели, какая тут обстановка после дождей. Пообещали засыпать щебёнкой хотя бы самые проблемные места, положить дорожные плиты. В итоге никаких плит мы не дождались. Единственное, что сделали: по дороге прошёлся грейдер. Но участки-то у нас ответвляются в разные стороны. До них тоже надо как-то добираться. Просили обустроить хотя бы один общий колодец. С водой здесь проблемы, а ездить за ней каждый раз на родник сложно. Но нам сказали, что с колодцем вряд ли получится. В подвозе воды отказали на том основании, что у нас отсутствуют дороги.

Февраль 17-го года

- Осенью мы были на приёме у заместителя губернатора Руслана Смоленского, - говорит Виталий Минаев. – Он поручил начальнику Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Дмитрию Денисову разработать Дорожную карту, в которой были бы прописаны конкретные мероприятия по проектированию и строительству нашего посёлка. В феврале ждём публичных слушаний по этому проекту. Нам нужна конкретика: в каком году чего ждать, – чтобы люди понимали, на что им рассчитывать.

Дорожную карту Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений разработало. Копия документа у нас есть. Согласно плану-графику, в марте проектно-сметная документация должна быть отправлена на проверку в Управление финансов.

Проектные работы запланированы на конец августа, проведение госэкспертизы – на конец ноября. Собственно выполнение строительно-монтажных работ предполагается только в октябре 2018 года. А это значит, что, возможно, и следующую зиму Зарецким придётся провести в спартанских условиях. Впрочем, есть надежда, что хотя бы электричество проведут. Опоры уже поставили. И даже провода кое-где натянули.

Этот материал опубликован в свежем номере «Калужского перекрёстка», который вышел в среду, 1 февраля. Каждый вторник за символическую плату для просмотра и скачивания номера в формате PDF становится доступна электронная версия. Бесплатный просмотр статей последнего доступен с 18:00 каждой пятницы до 14:00 вторника.

Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.