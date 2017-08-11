Городские власти передумали устанавливать в Губернском парке площадки за 3 миллиона

Как мы рассказывали, на этой неделе на сайте госзакупок было объявлено два конкурса по поиску подрядчиков для устройства детской и спортивной площадок в Губернском парке. Начальная стоимость контракта по устройству детского комплекса составила 1 млн. 550 тыс. рублей, спортивного – 1 млн. 553 тыс. рублей. Электронные аукционы планировалось провести 25 августа.

Однако радость жителей Правобережья оказалась преждевременной. В пятницу, 11 августа, пресс-служба горуправы Калуги со ссылкой на Управление городского хозяйства сообщила о решении заказчика отменить данные процедуры. Причины этого в информационном сообщении не называются.