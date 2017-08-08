Ко Дню города в липовом парке уложат первую плитку

В понедельник, 7 августа, городской голова Калуги Константин ГОРОБЦОВ побывал на площадке обустройства нового городского парка, который должен появиться на месте бывшего рынка.
– Состоялся конкурс на проведение благоустроительных работ на этой территории, – приводит слова Горобцова пресс-служба горуправы. – Подрядчик уже приступил к завозу материалов на территорию и начинает активную работу. С этим участком сейчас нет никаких сложностей, все вопросы решены, в том числе подвода инженерных сетей к «куполу». До 18 августа на территории будущего парка завершится перекладка коммуникаций, а до Дня города подрядчиком должна быть сделана вся вертикальная планировка территории, завезены грунты, уложена первая плитка, чтобы в сентябре можно было начать посадку деревьев.
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
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