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Стену под склоном парка украшают граффити

01.08.2017 16:22 7 629 Дмитрий Ивьев
Стену под склоном парка украшают граффити

Как мы уже рассказывали, ко Дню города в Калуге собираются украсить подпорную стену под склоном парка со стороны улицы Набережной. Над проектом уже около недели работает команда граффитчиков.

– В ней мы постарались через Калугу представить развитие нашего государства, начиная от древних земледельческих времен до покорения космоса и других достижений, – рассказывали ранее художники.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.


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Тэги: благоустройство

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