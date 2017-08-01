Стену под склоном парка украшают граффити

Как мы уже рассказывали, ко Дню города в Калуге собираются украсить подпорную стену под склоном парка со стороны улицы Набережной. Над проектом уже около недели работает команда граффитчиков.
– В ней мы постарались через Калугу представить развитие нашего государства, начиная от древних земледельческих времен до покорения космоса и других достижений, – рассказывали ранее художники.
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
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