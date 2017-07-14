В Калуге разрисуют стену под склоном парка

В пятницу, 14 июля, в Калуге на заседании оргкомитета первого городского конкурса граффити «Украсим город вместе» назвали победителей.
Единогласным решением лучшей назван эскиз работы команды художников Spraystar.ru «Калуга – город перспектив», сообщает «Калужская неделя».
– В ней мы постарались через Калугу представить развитие нашего государства, начиная от древних земледельческих времен до покорения космоса и других достижений, – рассказали изданию Евгения и Денис, представители команды-победительницы.
Предполагается, что эта работа или одна из ее частей появится уже ко Дню города на опорной стене склона Центрального парка культуры и отдыха со стороны улицы Набережной.
Фото: Игорь РУЛЁВ.
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