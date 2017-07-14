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В Калуге разрисуют стену под склоном парка

14.07.2017 16:51 5 547 Дмитрий Ивьев
В Калуге разрисуют стену под склоном парка

В пятницу, 14 июля, в Калуге на заседании оргкомитета первого городского конкурса граффити «Украсим город вместе» назвали победителей.

Единогласным решением лучшей назван эскиз работы команды художников Spraystar.ru  «Калуга – город перспектив», сообщает «Калужская неделя».

– В ней мы постарались через Калугу представить развитие нашего государства, начиная от древних земледельческих времен до покорения космоса и других достижений, – рассказали изданию Евгения и Денис, представители команды-победительницы.

Предполагается, что эта работа или одна из ее частей появится уже ко Дню города на опорной стене склона Центрального парка культуры и отдыха со стороны улицы Набережной.

Фото: Игорь РУЛЁВ.


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Тэги: благоустройство

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